Policía confirma explosión en CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

En la noche de este domingo 12 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la explosión de un artefacto explosivo en el CAI Santo Domingo, en la localidad de Ciudad Bolívar, ubicado en la Carrera 77C con calle 69A-05.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, hasta el momento no se registran heridos y se encuentran investigando las causas.

Autoridades investigan causas de la explosión

La explosión habría ocurrido sobre las 7:00 de la noche y fue escuchada por habitantes de este sector ubicado al suroccidente de la ciudad.

En la zona hacen presencia unidades del Grupo Antiexplosivos Antiterrorista para descartar la presencia de más artefactos explosivos en los alrededores.

La Policía Metropolitana de Bogotá emitirá un comunicado con los detalles de esta explosión que alertó a la comunidad de Ciudad Bolívar.