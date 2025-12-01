CANAL RCN
Video: Capturan en Suba a siete personas que intentaron robar una casa mediante la modalidad de escalera humana

Durante el operativo policial, dos automóviles fueron incautados tras el intento de hurto en el barrio El Batán.

octubre 12 de 2025
02:34 p. m.
En medio de un operativo, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de siete individuos en la localidad de Suba, Bogotá, por los delitos de violación de domicilio y falsedad marcaria.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Batán, donde una cámara de seguridad del sector evidenció el momento en el que los implicados intentaron ingresar por la ventana del segundo piso de una vivienda, bajo la modalidad de escalera humana, para cometer un hurto.

Vecinos de El Batán llamaron a la Policía para denunciar el robo

Luego del aviso de los vecinos del sector, las unidades policiales activaron de inmediato las zonas de atención. Con el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, los presuntos delincuentes fueron sorprendidos cuando intentaban huir en dos vehículos que también se observan en el video de la cámara de seguridad.

“Estos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente, debiendo resaltar que cinco de ellos presentan antecedentes por el delito de porte ilegal de armas, hurto agravado calificado y falsedad marcaria”, indicó el teniente coronel, Jhon Eduardo Niño, comandante de la Estación de Policía Suba, tras la captura de los implicados.

Dos automóviles fueron incautados tras el intento de hurto en Suba

Durante el procedimiento, la Policía también incautó elementos utilizados para violentar la vivienda y se evidenció que las placas de los automotores fueron alteradas con cinta adhesiva.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123, fortaleciendo así la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia.

