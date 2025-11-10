Capturan a presunto ladrón en Ciudad Bolívar con dispositivo para bloquear señales

En una acción operativa, la Policía Metropolitana de Bogotá frustró el hurto de un vehículo tipo furgón en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, y capturó a un hombre de 44 años señalado por el delito de hurto agravado y calificado.

Los hechos ocurrieron en el barrio Arborizadora Baja, donde uniformados que realizaban labores de registro y control detectaron un furgón con el vidrio roto.

Al intentar detener al conductor, el hombre ignoró la orden policial y emprendió la huida, abandonando el vehículo para abordar otro automóvil en el que realizó maniobras peligrosas.

Presunto delincuente usaba “jammer” para bloquear señales

“Gracias al plan candado que se realiza en la localidad de Ciudad Bolívar, logramos ubicar y capturar a la persona. Así mismo se logra la inmovilización del vehículo automóvil, la recuperación del vehículo camión y la incautación de un inhibidor de señales”, indicó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar.

Según el reporte de las autoridades, durante la persecución, los ocupantes del automóvil dispararon contra los agentes, siendo finalmente interceptados en el barrio La Coruña.

En el operativo se logró la captura de uno de los implicados, a quien se le incautó un dispositivo tipo “Jammer” con 16 antenas, utilizado para bloquear señales, y un extractor de percusión, herramienta comúnmente empleada en el hurto de vehículos.

Capturado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales

“La persona capturada presenta anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar”, agregó el comandante Botero sobre este hombre que tendrá que responder por el delito de hurto calificado y agravado.

El furgón fue recuperado tras la denuncia de su propietario, quien reportó el hurto en el sector de La Chucua. La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123.