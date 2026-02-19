CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá

Las cámaras registraron los golpes que este hombre le dio al guardia. Gracias a la intervención de la Policía, fue arrestado.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
05:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video quedó la violenta pelea de dos personas en un supermercado de Bogotá. Uno de los protagonistas quedó lesionado.

Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá
RELACIONADO

Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá

Los hechos ocurrieron en un local del barrio Eduardo Frei por la localidad Antonio Nariño en las últimas horas. El origen de la discusión aún no se conoce, pero sí se tiene información sobre la agresión de uno de los presentes.

Vigilante se defendió e impidió que le dispararan

En el video se ve a un vigilante que trata de calmar a un hombre, pero este se le abalanza hasta hacer que perdiera el control sobre un mostrador de productos fríos. El trabajador se levantó rápido y se defendió, a tal punto que le agarró la mano al agresor, quien tenía lista una pistola para dispararle.

Este hombre alcanzó a golpearlo varias veces, pero no pudo accionar el arma de fuego. Al lugar llegaron los policías que estaban patrullando los alrededores, quienes arrestaron a este agresor y a su acompañante, una mujer.

A ella le encontraron el revólver con el que el hombre amenazó con asesinar al vigilante. Estas dos personas deberán comparecer ante la justicia por lesiones personales y porte de armas de fuego.

Cuatro de cada 10 asesinatos son por intolerancia

La Policía reiteró el llamado de no participar en hechos de intolerancia ni riñas, debido a que cuatro de cada 10 asesinatos se dan por este detonante. El llamado entonces es a manejar la calma, tratar de dialogar o llamar a las autoridades de ser necesario.

VIDEO | Desconocido atacó a mordiscos y puñaladas a niña de 11 años en un carro en Bogotá y quedó libre
RELACIONADO

VIDEO | Desconocido atacó a mordiscos y puñaladas a niña de 11 años en un carro en Bogotá y quedó libre

A finales de junio de 2025, el concejal David Saavedra le puso la lupa a la intolerancia, la cual calificó como una “epidemia que estaba creciendo”. Citando a la Policía, indicó que, para ese momento, hubo 307 homicidios por riñas.

Solamente en 2024, las autoridades tuvieron que atender más de 1.200 riñas por intolerancia, 15% por encima de los registros de 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Salud

Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta

Bogotá

Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá

Animales

Denuncian orden de Galán para desalojar refugio de animales en Bogotá: 110 especies quedarían en la calle

Otras Noticias

Salario mínimo

Llamado importante a empresas con respecto a ajuste del salario mínimo: esto deben saber

Esto es lo que deben saber las empresas.

Vinicius Jr

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

El Real Madrid anunció este jueves haber presentado todas las pruebas sobre los incidentes con Vinicius en la Champions League.

Viral

Therians fueron captados en una estación de Transmilenio: video VIRAL

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento

Inglaterra

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia