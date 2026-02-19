VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá

En video quedó la violenta pelea de dos personas en un supermercado de Bogotá. Uno de los protagonistas quedó lesionado.

Los hechos ocurrieron en un local del barrio Eduardo Frei por la localidad Antonio Nariño en las últimas horas. El origen de la discusión aún no se conoce, pero sí se tiene información sobre la agresión de uno de los presentes.

Vigilante se defendió e impidió que le dispararan

En el video se ve a un vigilante que trata de calmar a un hombre, pero este se le abalanza hasta hacer que perdiera el control sobre un mostrador de productos fríos. El trabajador se levantó rápido y se defendió, a tal punto que le agarró la mano al agresor, quien tenía lista una pistola para dispararle.

Este hombre alcanzó a golpearlo varias veces, pero no pudo accionar el arma de fuego. Al lugar llegaron los policías que estaban patrullando los alrededores, quienes arrestaron a este agresor y a su acompañante, una mujer.

A ella le encontraron el revólver con el que el hombre amenazó con asesinar al vigilante. Estas dos personas deberán comparecer ante la justicia por lesiones personales y porte de armas de fuego.

Cuatro de cada 10 asesinatos son por intolerancia

La Policía reiteró el llamado de no participar en hechos de intolerancia ni riñas, debido a que cuatro de cada 10 asesinatos se dan por este detonante. El llamado entonces es a manejar la calma, tratar de dialogar o llamar a las autoridades de ser necesario.

A finales de junio de 2025, el concejal David Saavedra le puso la lupa a la intolerancia, la cual calificó como una “epidemia que estaba creciendo”. Citando a la Policía, indicó que, para ese momento, hubo 307 homicidios por riñas.

Solamente en 2024, las autoridades tuvieron que atender más de 1.200 riñas por intolerancia, 15% por encima de los registros de 2023.