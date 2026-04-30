Docente fue agredida con un machete cuando se dirigía a dictar clases en Caldas

La docente Cenelia Vásquez no llegó a dictar sus clases en la vereda El Placer, de Marquetalia (Caldas), el miércoles 29 de abril.

A mitad de camino, según las autoridades, fue abordada por dos sujetos que la atacaron con un machete, generándole lesiones en el rostro y las extremidades.

Según el secretario de Gobierno del departamento de Caldas, Jorge Andrés Gómez, “la profesora resultó gravemente lesionada por recibir un ataque con un objeto cortocontundente, tipo machete” y, de momento, “está recibiendo atención médica especializada y rogamos por su recuperación”.

Tras el brutal ataque, Cenelia fue trasladada de urgencia al Hospital San Félix, en La Dorada, donde permanece hospitalizada y los médicos intentan minimizar las secuelas.

Uno de los responsables habría sido capturado:

El ataque generó el repudio de la comunidad caldense y las autoridades han estado trabajando para ubicar a quienes son responsables del estado actual de Cenelia.

Uno de los presuntos atacantes, según el secretario Gómez, ya habría sido identificado y estaría en manos de las autoridades:

“Hay una persona capturada por este hecho y, de la mano de las autoridades investigativas y operativas, llegaremos hasta las últimas consecuencias para resolver a cabalidad este suceso que consterna al magisterio caldense”.

Comunidad caldense exige mayor seguridad y acompañamiento a las afueras de los colegios en la zona rural:

Sin embargo, el caso mantiene en vilo a la comunidad educativa, que exige mayor vigilancia, cerca de las escuelas de Marquetalia, y que el caso no quede impune. Un mensaje al que se suma la Secretaría de Educación del departamento:

“No toleramos ningún tipo de agresión contra nuestros docentes, ellos representan la esperanza de nuestras comunidades, especialmente, en zonas rurales donde su labor transforma vidas. Acompañamos de manera articulada con las autoridades competentes confiando en que se hará justicia y se garantizará la judicialización del responsable”.