CANAL RCN
Colombia

Abren investigación contra el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina

Asimismo, la investigación está sobre Luz María Múnera Medina, superintendente ad hoc para la Nueva EPS.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

abril 30 de 2026
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría abrió investigación contra el nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y Luz María Múnera Medina, superintendente de Salud ad hoc para la misma EPS.

Este es el acuerdo al que llegaron el Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS para pacientes con cáncer
RELACIONADO

Este es el acuerdo al que llegaron el Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS para pacientes con cáncer

Esto, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al expedir una resolución el pasado 10 de abril y la presunta falta de acreditación de los requisitos para tomar la posesión en los cargos.

Polémica por designación de Ospina

El 14 de abril llegó al Ministerio Público una queja con la que se denunció la presunta irregularidad en la intervención de la Nueva EPS y el nombramiento de Ospina.

En medio de la crisis que atraviesa el sector salud, la Nueva EPS aparece en la conversación. Al mismo tiempo, es la entidad que mayor cantidad de afiliados tiene y una de las que más deudas acarrea.

El tema de la falta de medicamentos, obstáculos en el acceso a los servicios y demás complicaciones se han vuelto el pan de cada día para miles de pacientes. La situación ha sido caótica y ha alcanzado al punto de que ha habido usuarios que han fallecido producto de la interrupción de sus tratamientos.

A través de redes sociales, el pasado 11 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Ospina, quien tuvo paso como alcalde de Cali, embajador en Palestina y senador.

La crisis de la Nueva EPS en números

Desde el primer momento, el nombramiento generó dudas en cuanto a la experiencia de el exalcalde para tomar las riendas de una EPS que es responsable de más de 11 millones de afiliados y del aumento del 107 % en torno a las quejas o reclamos.

Polémica por la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS
RELACIONADO

Polémica por la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS

En septiembre de 2025, la Contraloría dio a conocer un informe que ahondaba en la crítica situación de la EPS, resumida en presuntas irregularidades en el incremento de anticipos, represamiento de facturas sin auditar, aumento en las cuentas por pagar, fallos en la contratación de presentadores y en las reservas técnicas.

Durante el periodo 2023 - 2024, se halló un incremento en los anticipos pendientes. La cifra aumentó un 155%, pasando de 3.4 a 8.6 billones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

Partido Liberal oficializa acuerdo programático con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones

Caldas

Docente fue agredida con un machete cuando se dirigía a dictar clases en Caldas

Miguel Uribe

Defensa de familia de Miguel Uribe cuestiona a la UNP por esquema de seguridad

Otras Noticias

Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura

La presidenta interina ha sido señalada de ser quien presuntamente traicionó a Maduro para que lo arrestaran.

Cali

Restricciones en Cali por la Maratón 2026: así funcionarán bares y discotecas

La Alcaldía de Cali dispuso de algunos cambios en horarios de bares y discotecas de Cali durante este fin de semana por la Maratón 2026.

Empleo en Colombia

Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

Viral

VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo