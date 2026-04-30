Abren investigación contra el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría abrió investigación contra el nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y Luz María Múnera Medina, superintendente de Salud ad hoc para la misma EPS.

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Esto, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al expedir una resolución el pasado 10 de abril y la presunta falta de acreditación de los requisitos para tomar la posesión en los cargos.

Polémica por designación de Ospina

El 14 de abril llegó al Ministerio Público una queja con la que se denunció la presunta irregularidad en la intervención de la Nueva EPS y el nombramiento de Ospina.

En medio de la crisis que atraviesa el sector salud, la Nueva EPS aparece en la conversación. Al mismo tiempo, es la entidad que mayor cantidad de afiliados tiene y una de las que más deudas acarrea.

El tema de la falta de medicamentos, obstáculos en el acceso a los servicios y demás complicaciones se han vuelto el pan de cada día para miles de pacientes. La situación ha sido caótica y ha alcanzado al punto de que ha habido usuarios que han fallecido producto de la interrupción de sus tratamientos.

A través de redes sociales, el pasado 11 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Ospina, quien tuvo paso como alcalde de Cali, embajador en Palestina y senador.

La crisis de la Nueva EPS en números

Desde el primer momento, el nombramiento generó dudas en cuanto a la experiencia de el exalcalde para tomar las riendas de una EPS que es responsable de más de 11 millones de afiliados y del aumento del 107 % en torno a las quejas o reclamos.

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En septiembre de 2025, la Contraloría dio a conocer un informe que ahondaba en la crítica situación de la EPS, resumida en presuntas irregularidades en el incremento de anticipos, represamiento de facturas sin auditar, aumento en las cuentas por pagar, fallos en la contratación de presentadores y en las reservas técnicas.

Durante el periodo 2023 - 2024, se halló un incremento en los anticipos pendientes. La cifra aumentó un 155%, pasando de 3.4 a 8.6 billones de pesos.