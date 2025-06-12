Se pone en marcha el tren turístico en Colombia para ver alumbrados navideños: así puede comprar sus tiquetes

El servicio denominado Tren de la Navidad y la Esperanza operará en Boyacá durante la temporada decembrina de 2025 y principios de enero de 2026. La operación es gestionada por Acerías Paz del Río, que comunicó las rutas, los precios y las fechas de funcionamiento del servicio especial orientado a turistas que quieran recorrer los alumbrados y los paisajes de la región.

El itinerario incluye los municipios de Nobsa (Nazareth), Corrales y Paz del Río, que se caracterizan por ofertas culturales y visuales específicas: Nobsa por su producción de ruanas y pesebres mecánicos en diciembre; Corrales por sus alumbrados con miles de bombillos; y Paz del Río por sus paisajes ligados a la actividad siderúrgica. El tren ofrecerá vagones de lujo y un vagón histórico en sus recorridos.

Fechas, horarios y tarifas por ruta

La ruta Luz de Boyacá (Nobsa — Corrales) operará del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, en lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. El horario de salida es a las 6:15 p. m. y el regreso a las 10:30 p. m. Las tarifas indicadas son $43.000 en el vagón legado y $48.000 en el vagón de lujo (precio ida y regreso).

El Circuito Completo (Nobsa — Paz del Río — Corrales) funcionará en el mismo periodo, los días martes y viernes, con salida a las 4:15 p. m. y retorno a las 10:30 p. m. Los precios definidos son $50.000 en vagón legado y $55.000 en vagón de lujo.

La ruta Se ilumina Corrales estará vigente del 17 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, operando lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, con horario de 3:15 p. m. a 7:00 p. m. Las tarifas son $40.000 en vagón legado y $45.000 en vagón de lujo.

Compra de tiquetes y recomendaciones operativas

La adquisición de tiquetes se realiza mediante la plataforma Tickets G&P. El proceso detallado consiste en: seleccionar la fecha de viaje, escoger una de las tres rutas, indicar la cantidad de pasajes, diligenciar el formulario con los datos personales (correo y número de celular) y completar el pago con tarjeta u otro medio digital. Se solicita a los pasajeros presentarse una hora antes en el punto de salida.

La información oficial proporcionada por Acerías Paz del Río y la Gobernación de Boyacá describe la oferta como una combinación de turismo industrial, naturaleza, cultura y tradición, y destaca la presencia de vagones temáticos y un vagón histórico como parte de la experiencia.