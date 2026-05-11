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“Protegemos lugares estratégicos como el aeropuerto”: Secretario de Gobierno sobre medidas ante la llegada de indígenas

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que los indígenas llegaron a la capital para negociar con el Gobierno Nacional.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
01:55 p. m.
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En las últimas horas, cerca de 500 indígenas provenientes del departamento del Cauca arribaron a la capital del país, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades distritales ante posibles alteraciones del orden público.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que las comunidades llegaron para “negociar algunos temas pendientes con el Gobierno Nacional” y subrayó que los compromisos adquiridos hasta ahora “no han llegado a un final satisfactorio para ellos”.

Distrito activa plan de contingencia

Quintero reconoció que el arribo de estas comunidades tomó por sorpresa a la administración local. “Ayer a las 6:00 de la tarde nos enteramos que iban a venir. Es muy posible, muy probable que vengan algunos más”, afirmó.

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Ante este panorama, el Distrito dispuso cierres de accesos y protección de lugares estratégicos como el aeropuerto. “Estamos haciendo monitoreo constante y acompañamiento permanente, siempre de la mano del Ministerio Público, la Defensoría y la Personería”, aseguró el funcionario, quien pidió al Gobierno Nacional avanzar en las negociaciones para evitar que los bogotanos paguen las consecuencias de esta situación.

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Denuncia por consumo de licor en menores indígenas

Durante la entrevista, el secretario también se refirió a una grave denuncia sobre niños indígenas en estado de embriaguez en el asentamiento de La Rioja, en la celebración del Día de la Madre.

“Niños consumiendo licor, algunos en estados complejos de alicoramiento, no puede suceder. Tenemos que rechazarlo contundentemente”, afirmó.

Quintero señaló que el Distrito activó de inmediato los canales con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que se adelantan procesos judiciales contra los adultos responsables. “Los niños son la prioridad y por eso tenemos que actuar con todos. Ojalá haya acciones contundentes del distrito y del ICBF”, concluyó.

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