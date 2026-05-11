Cámaras trampa captan a tigrillo lanudo en los Cerros Orientales de Bogotá

Un majestuoso hecho ha sido captado gracias a las cámaras trampa de la Secretaría Distrital de Ambiente al detectarse la presencia de un tigrillo lanudo en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Serranía El Zuque y el sendero Guadalupe-Aguanoso, ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

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¿Cómo captaron al tigrillo?

Según la Secretaría de Ambiente, dicha área es una zona estratégica del Distrito ya que funciona como un corredor ecológico para garantizar las condiciones adecuadas y necesarias para la supervivencia del felino.

En lo que va del 2026, las cámaras trampa de la autoridad han logrado captar la presencia de diferentes especies como el curí sabanero, la comadreja de cola larga y el zorro perruno ubicado en el Humedal de Torca-Guaymaral que se encuentra ubicado entre las localidades de Suba y Usaquén.

“Con estos avistamientos, la capital ofrece espacios naturales que soporten el hábitat de cientos de especies de flora y fauna de la región”, aseguró la Alcaldía de Bogotá.

Así mismo, la Secretaría de Ambiente dio a conocer que los Cerros Orientales fungen como un gran corredor ecológico al permitir que el tigrillo pueda encontrar refugio y su respectivo alimento.

Cámaras captan el apareamiento de dos búhos rayados

Otro evento captado, por las cámaras de la institución, logró mostrar un hecho sin antecedentes recientes en el que se observó el instante en el que dos búhos rayados se encontraban realizando su proceso de apareamiento.

El hecho fue captado en la Reserva Distrital de Humedal Torca-Guaymaral y fue considerado como la primera evidencia audiovisual obtenida en Bogotá.

“Este avistamiento fue logrado gracias a una cámara trampa del programa de monitoreo del Distrito y representa un documento fílmico de alto interés dado que, a la fecha, su biología reproductiva sólo tenía descripciones anecdóticas, subrayando el valor ecológico excepcional de las áreas protegidas distritales”, aseguró la Alcaldía.

Finalmente, la institución manifestó que dicho material obtenido, por medio de las cámaras trampa, no solo enriquece el conocimiento científico ya que también posiciona a Bogotá como referente en monitoreo de fauna silvestre urbana.