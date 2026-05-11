Emotiva despedida de Clemencia Vargas a su padre, Germán Vargas Lleras: “Estoy orgullosa de ser su hija”

La familia de Germán Vargas Lleras se despidió del exvicepresidente en una ceremonia, donde su hija Clemencia ofreció un emotivo mensaje que combinó el dolor personal con el reconocimiento al legado político de su padre.

Seguramente será el día más duro o de los días más duros de mi vida", expresó Clemencia Vargas con la voz entrecortada durante la despedida íntima que contó con la presencia cercana de familiares.

El féretro con los restos del dirigente político llegó en carroza fúnebre al cementerio, donde se realizó un último adiós alejado de la exposición pública.

Clemencia, la debilidad de Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras, reconocido por su carácter recio y firme en la política colombiana, mostraba su lado más vulnerable con su hija Clemencia. "Todos decían, Germán Vargas es recio, es duro, tiene carácter, es bravo, es rígido, pero su parte más débil es Clemencia", señalaron quienes lo conocieron.

En su mensaje, la joven no solo recordó al exvicepresidente, senador y ministro, sino al padre y mentor.

La verdadera dimensión de una persona no la representa el poder, sino la huella que deja.

Clemencia Vargas evocó una de las frases que marcó la trayectoria de su padre: "Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar". Esta referencia resume la filosofía política que caracterizó la gestión de Vargas Lleras en diversos cargos públicos.

Estoy muy orgullosa de ser su hija.

El último adiós de Germán Vargas Lleras

La familia Vargas agradeció el homenaje recibido durante las últimas horas por quien fuera uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana.

Entre lágrimas, gratitud y memoria, la despedida familiar se convirtió en el retrato más íntimo de un hombre que dejó huella profunda en la vida pública.

"No habló la política, habló una hija", señalaron testigos sobre el mensaje de Clemencia, quien en medio del dolor logró transmitir la dimensión humana de una figura conocida por su dureza y determinación en el ejercicio del poder.