Explosivos eran manipulados y detonaron en una vivienda en Argelia, Cauca: hay un muerto

Las autoridades investigan la detonación accidental de explosivos en una casa ubicada en el sector de La Hacienda, en Argelia, Cauca, hecho que provocó graves daños en varias estructuras y generó alarma entre los habitantes de la zona.

El hecho dejó una persona muerta, varios heridos y severos daños materiales en distintas estructuras del caserío.

La emergencia ocurrió durante la mañana y generó momentos de pánico entre los habitantes del sector, quienes observaron cómo la onda explosiva destruyó viviendas cercanas y afectó a varias personas que se encontraban en la zona.

Entre los lesionados figura un menor de edad, según el reporte preliminar conocido tras el incidente.

La emergencia dejó un muerto y varios heridos

Tras el estallido, organismos de socorro y autoridades locales se desplazaron rápidamente hasta la vereda para atender a las personas afectadas y evaluar el nivel de destrucción provocado por la explosión.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde reciben atención médica, mientras los equipos de emergencia realizaron inspecciones en el área para descartar nuevos riesgos y recopilar información sobre lo ocurrido.

La detonación causó preocupación entre los habitantes del sector rural, donde persiste el temor por la presencia de explosivos y las posibles afectaciones a la población civil.

La emergencia también volvió a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que se vive en algunas zonas del Cauca.

Lo que se sabe de la explosión en una vivienda en Cauca

De acuerdo con el Ejército, la explosión se habría originado mientras los artefactos eran manipulados dentro de la vivienda.

Tras el hecho, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó a estructuras armadas ilegales bajo el mando de alias Iván Mordisco de utilizar el inmueble para fabricar y almacenar explosivos.

Según la institución, la vivienda estaba acondicionada para guardar artefactos que presuntamente serían utilizados para atacar tanto a la fuerza pública como a la población del corregimiento de El Plateado y otras zonas del Cañón del Micay.

El Ejército sostuvo además que información de inteligencia y versiones entregadas por personas sometidas recientemente indicarían que en la casa permanecían almacenados varios explosivos. Las autoridades también señalaron que alias “Tornillo” sería el encargado de activar estos elementos en caso de que tropas militares llegaran al sector.

La institución aseguró que en el lugar fueron hallados diferentes elementos como motocicletas, maletines infantiles y otros objetos que, según el reporte oficial, habrían sido utilizados para transportar explosivos de manera indiscriminada.