Policía en Bogotá realizará un evento en contra del secuestro y la extorsión: estos son los detalles

La Policía llevará a cabo un evento contra la extorsión en Bogotá. El encuentro se llevará a cabo el domingo 22 de marzo desde las 7:00 a.m. y el lugar es el Polideportivo El Jazmín (calle 1G #41A-39), localidad de Puente Aranda.

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La idea es que se generen espacios de integración, prevención y fortalecimiento. Para ello, habrá una carrera atlética de seis kilómetros que busca exaltar a las mujeres y hacer un llamado a que los entornos deben ser libres de violencia (como secuestro y extorsiones). También se hará una Polizumba.

¿En qué parte será?

Asimismo, participará Silvio Salazar, conocido fondista retirado que ha dejó el nombre del país en alto en varias competencias, tanto nacionales como internacionales. La Policía señala que es ejemplo de disciplina, constancia y superación personal.

Por su parte, el reconocido cantante Miguel Ayala dará una serenata dedicada a las mujeres para homenajear su valentía, esfuerzo y compromiso. De igual forma, la música estará servida por la Orquesta de la Policía Metropolitana de Bogotá, que buscará generar un ambiente de integración y cercanía.

Hace algunas semanas, hizo eco el caso de Diana Ospina. A la salida de un bar y ante la demora de que un carro por aplicación le aceptara, tomó un taxi en la calle. Cuando estaba a punto de bajarse, unos hombres la abordaron y obligaron a que tomara otro vehículo.

¿Quiénes participarán?

Durante varias horas, no se supo nada. Resulta que ella fue víctima del llamado ‘paseo millonario’, modalidad extorsiva que utilizan los delincuentes para cometer robos de mucho dinero.

Más de 40 horas después, apareció en un CAI, donde la Policía le brindó el acompañamiento respectivo para que volviera a su casa. Los criminales le robaron millonarias sumas.

Pues bien, ella estará presente en el evento de la Policía para que su testimonio sea de empoderamiento y resiliencia.