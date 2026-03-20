CANAL RCN
Colombia Video

Policía desarticula red de tráfico de migrantes con complicidad de funcionarios

La red extendía sus operaciones más allá de Bogotá, con presencia en Medellín, Ipiales y la isla de San Andrés.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
02:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional logró desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, que operaba con la aparente complicidad de agentes de migración.

Así ingresaron a la Escuela de Carabineros los celulares incautados a 'Epa Colombia'
RELACIONADO

Así ingresaron a la Escuela de Carabineros los celulares incautados a 'Epa Colombia'

Según las autoridades, la red facilitaba el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros, principalmente vietnamitas y chinos, hacia Panamá, México y Estados Unidos.

Funcionarios implicados en registros irregulares

Las investigaciones revelaron que los funcionarios realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares y reciclaban documentos en diferentes fechas y filtros para evadir los controles.

Niño de 3 años rescatado en La Dorada tras varios días de abandono: agradeció con beso en la mejilla
RELACIONADO

Niño de 3 años rescatado en La Dorada tras varios días de abandono: agradeció con beso en la mejilla

En videos quedó registrado cómo la organización suministraba pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados, especialmente en la región administrativa de Hong Kong.

Operaciones en varias ciudades y capturas

La red extendía sus operaciones más allá de Bogotá, con presencia en Medellín, Ipiales y la isla de San Andrés. En el operativo se materializaron cuatro órdenes de captura en Bogotá y Sogamoso (Boyacá).

La Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, abuso de función pública y falsedad en documento público. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Corte Suprema inspecciona apartamento de Andrés Calle en caso UNGRD

Epa Colombia

Así ingresaron a la Escuela de Carabineros los celulares incautados a 'Epa Colombia'

Dane

Natalidad en Colombia sigue en caída: Dane confirma 4,5% menos nacimientos en 2025

Otras Noticias

EPS

Veedor de salud en Cúcuta solicita eutanasia tras acumular 147 medicamentos sin entregar por su EPS

Francisco Villamizar, de 67 años, padece hipertensión, diabetes y enfermedad neurológica crónica sin recibir tratamiento completo de su EPS.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de marzo

Super Astro Sol hoy viernes 20 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Irán

Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, joven de 19 años que fue medallista de lucha estilo libre

Independiente Santa Fe

Repetto analizó el grupo de Santa Fe en Libertadores: así ve a Peñarol, Corinthians y Platense

Celulares

¿Debe apagar su celular a diario? Lo que dicen expertos sobre esta práctica