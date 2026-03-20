Policía desarticula red de tráfico de migrantes con complicidad de funcionarios

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional logró desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, que operaba con la aparente complicidad de agentes de migración.

Según las autoridades, la red facilitaba el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros, principalmente vietnamitas y chinos, hacia Panamá, México y Estados Unidos.

Funcionarios implicados en registros irregulares

Las investigaciones revelaron que los funcionarios realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares y reciclaban documentos en diferentes fechas y filtros para evadir los controles.

En videos quedó registrado cómo la organización suministraba pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados, especialmente en la región administrativa de Hong Kong.

Operaciones en varias ciudades y capturas

La red extendía sus operaciones más allá de Bogotá, con presencia en Medellín, Ipiales y la isla de San Andrés. En el operativo se materializaron cuatro órdenes de captura en Bogotá y Sogamoso (Boyacá).

La Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, abuso de función pública y falsedad en documento público. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento.