VIDEO | Policía frustró presunto intento de sicariato en Cartagena

Los hechos ocurrieron en el corredor de carga de la ciudad, donde la rápida intervención policial evitó que el ataque se consumara.

enero 04 de 2026
10:26 a. m.
Momentos de alta tensión se vivieron en Cartagena luego de que un presunto intento de sicariato fuera frustrado por uniformados de la Policía Metropolitana, en medio de un fuerte enfrentamiento que involucró a la posible víctima, los presuntos agresores y miembros de la comunidad.

Intento de sicariato en Cartagena terminó en riña

Los hechos ocurrieron en el corredor de carga de la ciudad, donde, según imágenes que circulan en redes sociales, la rápida intervención policial evitó que el ataque se consumara.

En videos conocidos por este medio se observa cómo la situación derivó en una riña, mientras los uniformados intentaban controlar a los involucrados y restablecer el orden en el sector.

Durante el altercado, varios ciudadanos intervinieron para evitar que la confrontación escalara y se registraran consecuencias más graves.

La escena generó preocupación entre transeúntes y residentes de la zona, quienes presenciaron el operativo y el forcejeo entre las partes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, ni se ha confirmado si hubo personas capturadas o heridas.

Tampoco se conocen detalles sobre la identidad de los involucrados o las circunstancias que rodearon el presunto atentado.

Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana de Cartagena entregue información oficial que permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este hecho que alteró la tranquilidad del corredor de carga de la ciudad heroica.

VIDEO | Policías se enfrentaron a presuntos sicarios en Cartagena

En las imágenes se logra ver a varios sujetos enfrentándose a golpes y a varios uniformados de la institución, evitando que se altere la situación.

También se escucha a varias personas incitando a los hombres a que permitieran la captura de uno de los implicados.

