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Doble homicidio: mujer y su hijo de 12 años fueron hallados sin vida dentro de su vivienda en Villavicencio

Un hombre ya fue detenido como principal sospechoso.

Valentina Bernal

abril 04 de 2026
02:32 p. m.
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En Villavicencio, una mujer de 30 años y su hijo de tan solo 12 fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda.

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El hallazgo se produjo luego de que familiares de las víctimas alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta, lo que activó la presencia de unidades policiales en el lugar.

Mujer y su hijo de 12 años fueron hallados sin vida dentro de su vivienda en Villavicencio

Al llegar a la vivienda, los uniformados confirmaron el peor escenario: los cuerpos de la mujer y el menor estaban sin signos vitales al interior del inmueble. De inmediato, se inició el procedimiento judicial correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Según el dictamen preliminar entregado por las autoridades, ambas víctimas habrían fallecido por asfixia mecánica, un elemento clave dentro de la investigación que busca determinar las circunstancias exactas del crimen.

Tras el hallazgo, unidades de la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron labores de inspección, recolección de pruebas y verificación de información en el lugar de los hechos.

Capturaron a un sospechoso de haber asesinado a una madre y a su hijo de 12 años en Villavicencio

El caso avanzó rápidamente gracias a información suministrada por vecinos, quienes alertaron sobre un posible implicado.

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Con base en estos señalamientos, las autoridades lograron ubicar en tiempo real a un hombre que fue señalado como principal sospechoso.

El individuo fue detenido y trasladado ante la Fiscalía, donde se adelantan las diligencias correspondientes para verificar su posible participación y esclarecer este hecho punible.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Elkin Corredor, se refirió al caso y explicó el avance del procedimiento:

Encuentran dos cuerpos sin vida de una mujer de 30 años y su hijo de 12 años. Al parecer, estos hechos habrían suscitado por asfixia mecánica. Inmediatamente nuestras unidades de policía judicial y de vigilancia empiezan a realizar las labores investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde, de acuerdo a unos señalamientos, en tiempo real pudimos ubicar a un individuo, el cual es trasladado a la Fiscalía para verificar y esclarecer este hecho punible.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este crimen.

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