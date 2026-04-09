Avenida 40 de Villavicencio colapsó y se abrió un impresionante hueco: hay cierre total

Un hundimiento de grandes proporciones en la Avenida 40 de Villavicencio tiene en crisis la movilidad de la capital del departamento del Meta desde la noche del miércoles. El colapso de una de las arterias viales más importantes de la ciudad ha generado el cierre total del paso vehicular y la implementación de rutas alternas por parte de las autoridades.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del pasado 8 de abril, cuando se registró el colapso de la calzada. Desde entonces, la situación se ha agravado hasta convertirse en lo que testigos y autoridades describen como "un hueco impresionante", que compromete completamente la estructura vial.

Cierres y vías alternas en Villavicencio

La Avenida 40 es crucial para la conectividad de Villavicencio, ya que enlaza todo el sur de la ciudad con la zona centro. Además, esta vía es fundamental para quienes se desplazan desde el centro y el interior de la ciudad hacia importantes corredores como la carretera que conecta con Bogotá y el sector de Llanolindo.

Desde las primeras horas de la noche, las autoridades viales iniciaron un operativo de control para redirigir el tráfico. Los vehículos que circulan desde el centro de la ciudad hacia Bogotá deben utilizar rutas alternas, mientras que quienes se dirigen hacia el centro pueden continuar por carriles habilitados.

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Según reportes desde el lugar, los vehículos que se observan llegando hacia el centro de la ciudad mantienen cierta fluidez, pero la situación representa un desafío logístico considerable para las miles de personas que transitan diariamente por esta arteria vial.

¿Cuánto se tardará la reparación de la vía?

Las autoridades locales no han emitido aún un tiempo estimado de reparación, aunque desde el lugar se advierte que las obras podrían extenderse considerablemente. El colapso evidencia problemas estructurales en una vía de alta circulación que requiere intervención urgente.

El cierre de la Avenida 40 afecta no solo a los residentes de Villavicencio, sino también a quienes viajan entre la capital del Meta y Bogotá, una de las rutas de mayor tráfico en la región. Las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando en alternativas que minimicen el impacto sobre la movilidad.

Equipos técnicos permanecen en el lugar evaluando la magnitud del daño y los trabajos necesarios para restablecer el tránsito vehicular en esta importante vía de la infraestructura vial del departamento del Meta.