VIDEO | Valiente policía frustró intento de robo en Cartagena: hubo intercambio de disparos

Durante la tarde del sábado 11 de abril, ocurrió un violento hecho en un restaurante de Cartagena.

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Pasada la 1:30 p.m., clientes en el restaurante Sazón Paisa, ubicado en el barrio El Bosque; estaban almorzando, sin saber lo que iba a ocurrir en cuestión de minutos.

La policía estaba de civil, pero no dudó en reaccionar

Al fondo, había dos personas, una mujer con chaqueta oscura y un hombre que tenía una gorra. De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, ambos son policías que se encontraban de civiles.

La hora del almuerzo parecía transcurrir sin problema, hasta que ingresó un hombre de 25 años con actitud sospechosa que tuvo intenciones de robar una cadena de oro y un celular. Los dos uniformados se percataron de lo ocurrido y tomaron cartas en el asunto.

El primero se ubicó en la entrada del local, mientras que la mujer no dudó ni un instante, sacó su arma de dotación y le apuntó. El delincuente reaccionó y la situación se tornó en un intercambio de disparos.

Percepción de inseguridad en Cartagena

Si bien intentó escapar, el presunto ladrón falleció en el hospital. Medios locales precisaron que él era Michel Alfonso Ospino Viloria, más conocido por el alias de Maicol.

La Policía de Cartagena indicó que, durante 2025, ocurrieron 6.493 hurtos a personas. En comparación con los números del año anterior, se dio una reducción del 10 %.

No obstante, el informe Cartagena Cómo Vamos alertó que la ciudad tuvo 641.9 hurtos por cada 100 mil habitantes, más que el promedio nacional. Fue superada solamente por Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

En materia de percepción ciudadana, el 53 % de los encuestados se sintió inseguro, principalmente por los casos de atracos callejeros, presencia de pandillas y riñas.