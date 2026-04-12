¿Feid le fue infiel a Karol G? Esto dijo la cantante en reciente entrevista

Recientes declaraciones de Karol G volvieron a poner bajo la lupa la vida personal de la artista. Esta vez por una confesión que rápidamente desató especulaciones en redes sociales.

Sin mencionar nombres, la artista habló de una infidelidad en una relación pasada, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si se refería a Feid.

El tema tomó fuerza luego de que fragmentos de la entrevista se viralizaran, generando teorías, comparaciones y múltiples interpretaciones entre seguidores.

¿Karol G habló de una infidelidad y por qué relacionan a Feid?

En una conversación con el pódcast Call Her Daddy, la cantante relató una experiencia personal en la que descubrió un engaño a través de la ubicación del GPS.

Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente, dijo.

Según explicó, su expareja aseguraba estar en casa, cuando en realidad se encontraba en otro continente.

La forma en la que describió el episodio llamó la atención: habló de “millas, kilómetros y mares”, lo que sugiere una distancia considerable y un contexto que ha sido interpretado por los fans como una pista.

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A partir de allí, comenzaron a surgir comentarios en redes que vinculan esa historia con versiones previas sobre su relación con Feid.

No obstante, la artista no confirmó identidades ni dio detalles que permitan establecer con certeza a quién se refería.

¿Qué dijo Karol G sobre las infidelidades y su postura?

Más allá de los rumores, lo que sí quedó claro fue la posición de Karol G frente a este tipo de situaciones. Durante la entrevista, fue enfática en que no tolera engaños y que prefiere cerrar ciclos de inmediato.

“Eso es un no. Eso es un siguiente, por favor”, expresó, dejando ver una postura directa frente a la deslealtad en una relación.

Por ahora, no existe confirmación de que Feid haya sido protagonista de esa historia. Las versiones que circulan se alimentan principalmente de interpretaciones en redes sociales, más que de hechos verificados.

Entonces si cuadra la versión de que Feid estaba en Japón cuando terminaron, mencionó un seguidor en redes sociales.

En ese contexto, el tema sigue generando conversación, aunque sin pruebas concluyentes. La atención, una vez más, se centra en cómo las declaraciones de figuras públicas pueden amplificar rumores en el entorno digital.