Voraz incendio consumió 150 viviendas en Ibagué: autoridades atienden la emergencia

La noche del sábado se convirtió en una pesadilla para decenas de habitantes del barrio Álamos, en Ibagué. Un incendio de grandes proporciones consumió cerca de 150 viviendas y dejó a igual número de familias en la calle.

Las llamas, que alcanzaron más de 30 metros de altura, se propagaron rápidamente por las casas de madera del asentamiento, obligando a una evacuación de emergencia.

Aunque los damnificados lo perdieron todo, la solidaridad entre vecinos permitió que las familias salieran a tiempo y no se registraran víctimas fatales. Varias mascotas fueron rescatadas, aunque otras no lograron sobrevivir al fuego.

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Autoridades atienden la emergencia

Al lugar llegaron cerca de diez máquinas de bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas. La alcaldesa de Ibagué, junto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Gestión del Riesgo, acompañó a la comunidad y anunció la puesta en marcha de un censo para coordinar la entrega de ayudas.

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Los damnificados, como el pastor que relató haber perdido absolutamente todo, claman por apoyo institucional y esperan que las autoridades locales y departamentales no los dejen solos en este momento crítico.

Llamado a la solidaridad ciudadana

Entre los escombros, algunos vecinos intentan recuperar ropa, juguetes y útiles escolares. Marcela, una de las afectadas, busca rescatar pertenencias para su nieto de seis años. Como ella, las familias piden ayuda urgente: ropa, alimentos y cuadernos para los niños que quedaron sin nada.

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La comunidad de Ibagué ha sido convocada a unirse en solidaridad con los damnificados del barrio Álamos, quienes enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas tras perderlo todo en cuestión de minutos.