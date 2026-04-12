CANAL RCN
Colombia Video

Voraz incendio consumió 150 viviendas en Ibagué: autoridades atienden la emergencia

Al lugar llegaron cerca de diez máquinas de bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche del sábado se convirtió en una pesadilla para decenas de habitantes del barrio Álamos, en Ibagué. Un incendio de grandes proporciones consumió cerca de 150 viviendas y dejó a igual número de familias en la calle.

Explosión de un tanque de alcohol dejó un herido con 50% de su cuerpo con graves quemaduras
RELACIONADO

Explosión de un tanque de alcohol dejó un herido con 50% de su cuerpo con graves quemaduras

Las llamas, que alcanzaron más de 30 metros de altura, se propagaron rápidamente por las casas de madera del asentamiento, obligando a una evacuación de emergencia.

Aunque los damnificados lo perdieron todo, la solidaridad entre vecinos permitió que las familias salieran a tiempo y no se registraran víctimas fatales. Varias mascotas fueron rescatadas, aunque otras no lograron sobrevivir al fuego.

Cierran el Puente de las Américas en Panamá tras incendio con camiones cisterna
RELACIONADO

Cierran el Puente de las Américas en Panamá tras incendio con camiones cisterna

Autoridades atienden la emergencia

Al lugar llegaron cerca de diez máquinas de bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas. La alcaldesa de Ibagué, junto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Gestión del Riesgo, acompañó a la comunidad y anunció la puesta en marcha de un censo para coordinar la entrega de ayudas.

Bombero murió al quedar atrapado en la vivienda donde intentaba apagar un incendio en Medellín
RELACIONADO

Bombero murió al quedar atrapado en la vivienda donde intentaba apagar un incendio en Medellín

Los damnificados, como el pastor que relató haber perdido absolutamente todo, claman por apoyo institucional y esperan que las autoridades locales y departamentales no los dejen solos en este momento crítico.

Llamado a la solidaridad ciudadana

Entre los escombros, algunos vecinos intentan recuperar ropa, juguetes y útiles escolares. Marcela, una de las afectadas, busca rescatar pertenencias para su nieto de seis años. Como ella, las familias piden ayuda urgente: ropa, alimentos y cuadernos para los niños que quedaron sin nada.

Más de 45 gatos habrían muerto en presuntos incendios ocasionados intencionalmente en Cali
RELACIONADO

Más de 45 gatos habrían muerto en presuntos incendios ocasionados intencionalmente en Cali

La comunidad de Ibagué ha sido convocada a unirse en solidaridad con los damnificados del barrio Álamos, quienes enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas tras perderlo todo en cuestión de minutos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Autoridades se llevaron una sorpresa al encontrar menores en bares de Bogotá

Metro de Bogotá

Primera línea del Metro de Bogotá: estas son las estaciones que tendrán conexión con Transmilenio

Antioquia

Bandas del Valle de Aburrá le pidieron al Gobierno reactivar diálogos a pesar de la fiesta en la cárcel de Itagüí

Otras Noticias

Egan Bernal

¿Egan Bernal pudo sacar su pasaporte? Cancillería se pronunció

La Cancillería se pronunció acerca del pasaporte del ciclista colombiano Egan Bernal.

Perú

Perú vuelve a las urnas en medio de una crisis política que se mantiene desde hace 10 años

Los peruanos deberán elegir al noveno presidente de los últimos 10 años. Hay 35 candidatos, algo nunca visto.

Artistas

Niños colombianos llevarán música tradicional a los escenarios de Disney

Enfermedades

Alerta por sarampión en Colombia: confirman casos importados y advierten riesgo de propagación

Aplicaciones

Aplicaciones de 'gota a gota' en Colombia: riesgos y por qué evitarlo