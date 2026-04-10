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Millonaria recompensa por información de asesinos de hincha de Junior en Cartagena

La Policía ofreció 20 millones de pesos por información del asesino del hincha de Junior en Cartagena.

Junior
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:11 a. m.
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La violencia volvió a manchar al fútbol colombiano con un hecho que ha generado indignación en Cartagena y Barranquilla. Tras el empate 1-1 entre Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón, las autoridades confirmaron la muerte de Gabriel Acosta, hincha del conjunto barranquillero, quien fue atacado con arma blanca en medio de los disturbios registrados a las afueras del escenario deportivo y en sectores cercanos como la avenida El Consulado.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Policía Metropolitana anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información clave que permita identificar y capturar a los responsables.

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Rechazo oficial y recompensa para esclarecer el crimen

La Alcaldía de Cartagena y los organismos de seguridad reaccionaron con contundencia luego del homicidio. Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, lamentó profundamente la muerte de Gabriel Acosta y expresó solidaridad con su familia, al tiempo que calificó los hechos como “absolutamente inaceptables”.

Desde la administración distrital insistieron en que los responsables no representan a la afición del fútbol, sino a estructuras delincuenciales que aprovecharon la jornada deportiva para sembrar caos y violencia en la ciudad.

En la rueda de prensa realizada en la mañana del jueves 9 de abril, junto con la Policía Nacional, se confirmó que la recompensa será de hasta 20 millones de pesos. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yesid Peña, explicó que la prioridad es acelerar la identificación de los agresores y avanzar en su pronta captura, especialmente tras la circulación de videos y testimonios que podrían resultar determinantes para la investigación.

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Los enfrentamientos comenzaron desde los alrededores del estadio y se extendieron hacia varias zonas de la ciudad una vez finalizó el compromiso internacional. Según el balance preliminar de las autoridades, además del homicidio de Gabriel Acosta, fueron incautadas más de 500 armas cortopunzantes y se impusieron decenas de comparendos por alteraciones al orden público, lo que refleja la magnitud de la crisis de seguridad que rodeó el partido.

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El asesinato del hincha juniorista reabre el debate sobre la seguridad en los eventos masivos y la presencia de grupos violentos que se escudan bajo camisetas de equipos tradicionales. Mientras avanza la investigación, Cartagena espera respuestas rápidas de las autoridades para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse en una fiesta deportiva.

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