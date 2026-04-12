¿Egan Bernal pudo sacar su pasaporte? Cancillería se pronunció

El contratiempo que encendió las alarmas entre seguidores del ciclismo colombiano finalmente quedó resuelto. Egan Bernal logró completar su trámite de pasaporte y ya tiene vía libre para viajar a Europa, luego de varios días marcados por fallas en el sistema de la Cancillería.

El episodio generó incertidumbre debido a los problemas tecnológicos que afectaron el servicio, pero la situación se solucionó en tiempo récord, según confirmó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Egan Bernal pudo sacar su pasaporte tras fallas en la Cancillería?

Egan Bernal logró sacar su pasaporte pese a las dificultades registradas en la plataforma de trámites. La Cancillería informó que el ciclista completó el proceso en menos de cinco minutos en una sede en Bogotá, destacando la rapidez del procedimiento incluso en medio de una contingencia tecnológica.

El incidente se produjo en un contexto complejo, ya que la entidad había reportado una afectación en su infraestructura digital, relacionada con una amenaza cibernética. Esto generó retrasos en varios puntos de atención y largas filas para los ciudadanos que necesitaban realizar diligencias.

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Aun así, el caso del campeón del Tour de Francia se resolvió sin mayores complicaciones, permitiéndole continuar con su agenda deportiva internacional.

¿Qué pasó con el trámite de pasaporte de Egan Bernal y su viaje a Europa?

Días antes, el ciclista había sido visto en una sede de la Cancillería intentando adelantar el trámite. En ese momento, explicó que el problema se debía a un descuido personal: su pasaporte ya no tenía páginas disponibles para sellos, lo que hacía necesaria su renovación urgente.

El sistema SITAC, utilizado para estos procesos, presentaba fallas que obligaron a una intervención técnica, lo que aumentó la preocupación sobre posibles retrasos. Sin embargo, la gestión se agilizó y el documento fue entregado a tiempo.

Con el pasaporte en regla, Bernal podrá viajar este domingo 12 de abril a Europa para continuar su preparación con el equipo INEOS Grenadiers, enfocado en el Giro de Italia 2026, una de las competencias más exigentes del calendario ciclístico.

Afortunadamente, el ciclista colombiano ya está listo para retomar su camino en el circuito internacional.