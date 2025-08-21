CANAL RCN
Colombia

Operación de la Policía permitió desarticular al grupo delincuencial ‘Los Mojorros’ en Meta

La banda criminal es señalada de delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:42 p. m.
En el marco de la operación ‘Perseo’, la Policía Nacional logró un importante golpe contra la delincuencia en el municipio de Granada, Meta, con la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los Mojorros’.

Policía desarticula a ‘Los Mojorros’ en Meta

El operativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, incluyó nueve allanamientos en diferentes barrios del municipio, Villas de Granada, El Bosque, La Paz y Simón Bolívar, y permitió la captura de nueve integrantes de la estructura criminal.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo ejercía control sobre las rentas criminales en la capital del Ariari y ordenaba homicidios selectivos como parte de sus disputas internas.

Además, distribuía drogas en zonas cercanas a bares, discotecas, parques, sectores residenciales e incluso en inmediaciones de centros educativos. Para ello utilizaban la modalidad de entrega a domicilio y el contacto a través de redes sociales.

En la operación, en la que participaron cerca de 50 uniformados de diferentes unidades de la Policía, se incautaron elementos como 2 armas de fuego artesanales, 2 proveedores de fusil, 56 cartuchos calibre 5.56, 6 teléfonos celulares y 500 gramos de marihuana.

¿Quiénes son 'Los Mojorros'?

El coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante del Departamento de Policía Meta, destacó el alcance de este resultado.

“Con este operativo hemos logrado neutralizar a un grupo que estaba afectando directamente la convivencia ciudadana y fomentando el consumo de drogas entre jóvenes. Seguiremos fortaleciendo las estrategias para garantizar entornos seguros en la región”, indicó Guerrero.

