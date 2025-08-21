Vil ataque con dron que derribó helicóptero y asesinó a 10 policías es atribuido a alias 'Calarcá'

Diez policías perdieron la vida este jueves 21 de agiosto en zona rural de Amalfi, Antioquia, tras un ataque con drones explosivos y ráfagas de fusil, mientras cumplían labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

El hecho, inicialmente habría sido atribuido al Clan del Golfo, pero poco después fue adjudicado por el Ministerio de Defensa al Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

Las víctimas fueron identificadas como un subteniente, comandante del Programa contra la Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito (PECAT), un subintendente técnico y ocho patrulleros erradicadores.

Todos los uniformados fallecidos fueron alcanzados por la ofensiva terrorista mientras se encontraban en tierra y durante las maniobras de evacuación en helicóptero, que también fue impactado en varias oportunidades.

Policías asesinados por disidencias en ataque con drones y fusil

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la emboscada comenzó con el lanzamiento de explosivos a través de drones. El piloto del helicóptero, al intentar extraer a los uniformados, se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso por el hostigamiento.

En simultáneo, en tierra, se registraron enfrentamientos entre los policías sobrevivientes y los subersivos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las primeras versiones que atribuían el hecho al Clan del Golfo. Según la inteligencia militar, serían hombres del Frente 36 de las disidencias de las Farc quienes habrían perpetrado el atentado.

Ordenan acuartelamientos de las Fuerzas Militares

Esta estructura de las disidencias de las Farc tiene fuerte presencia en el nordeste antioqueño, donde se disputa corredores estratégicos del narcotráfico con el Clan del Golfo por el control de los cultivos ilícitos en la zona.

El Frente 36 de las disidencias de las Farc hace parte de las estructuras que, en teoría, hacen parte del proceso de paz con el Gobierno Nacional.

Los recientes ataques en Antioquia evidencian un aparente fortalecimiento de facciones que operan en esta zona del país.

El ataque obligó al acuartelamiento de primer grado de las Fuerzas Militares en todo el país. Tanto el Ejército como la Policía han desplegado operaciones conjuntas para dar con los responsables de este atroz ataque que enluta al país.

En este momento, en Amalfi, Antioquia, en la zona del ataque, el Ejército está realizando disparos disuasivos para que las tropas puedan ingresar y sacar los cuerpos de los policías.

En el punto hay más drones sobrevolando, razón por la que la fuerza pública no ha podido ingresar.