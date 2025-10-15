Policía logró la captura de cabecilla del Tren de Aragua: era uno de los hombres más buscados de Venezuela

En medio de una operación de alto impacto, Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido en el mundo criminal como alias Adriancito, fue capturado por agentes del Gaula Elite de la Policía Nacional, en cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el y el grupo US Marshals.

De acuerdo con el Coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula de la Policía Nacional, ocurrió en “La Ceja, Antioquia”, en donde lograron rastrear al cabecilla del Tren de Aragua, que figura entre los 10 más buscados de Venezuela.

“Alias Adriancito era requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto y ejercía control criminal en los municipios de Cabimas y Maracaibo en el estado de Zulia, Venezuela”, precisó el coronel.

Además, en Colombia, tenía anotaciones por el porte ilegal de armas, por hechos ocurridos en el departamento de Cundinamarca, años atrás.

¿Desde cuándo estaba alias Adriancito en el país?

De acuerdo con el Gaula elite de la Policía Nacional, el cabecilla había ingresado al país hace dos años y, desde entonces, mantenía una doble vida, en la que aparentaba ser vendedor, mientras seguía dirigiendo la comisión de delitos en su natal Venezuela.

En concreto, “alias Adriancito había ingresado al territorio colombiano en el año 2023, intentando evadir a las autoridades, mientras se camuflaba como comerciante de vehículos en el oriente antioqueño”.

Coronel del Gaula elite envío un mensaje a los delincuentes en Colombia:

Tras la operación Sombra 4 que permitió la captura del cabecilla, el coronel Correa envío un mensaje a los delincuentes que intentan escapar de la justicia en territorio colombiano: “La reciente captura representa un golpe directo al tren de Aragua y es una señal clara de que Colombia no es refugio de criminales”.

En sus palabras, “no se escatimarán esfuerzos en la ofensiva contra el Tren de Aragua y otras estructuras que pretendan afectar la tranquilidad y seguridad de los colombianos”.