'Larry Changa' fue designado por el Tren de Aragua como vocero para dialogar con el Gobierno

El abogado Gustavo Moreno, defensor de Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, aseguró a través de un video publicado en su cuenta de X que su cliente ha sido designado por el Tren de Aragua como vocero oficial para iniciar mesas de diálogo con el Gobierno Nacional.

La designación de 'Larry Changa' por el Tren de Aragua

Esto, en el marco de la Ley 2272 de 2022, que reglamenta la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Él, como fundador del Tren de Aragua, ha sido designado por esta organización con presencia transnacional en el hemisferio sur como vocero para instaurar mesas de diálogo dentro del marco de la ley”, afirmó Moreno.

El abogado enfatizó que estos espacios no buscan impunidad, sino abrir la posibilidad de un sometimiento a la justicia que incluya la participación de las víctimas.

“Estas mesas no implican impunidad; los silencios sí la favorecen y nos alejan de la paz”, añadió.

El anuncio se da luego de que ‘Larry Changa’, considerado uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, enviara desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido desde julio de 2024, una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al propio comisionado de paz.

¿Quién es 'Larry Changa'?

RELACIONADO Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

En el documento, Álvarez manifestó su disposición de colaborar con el Estado, señalando que no busca evadir la justicia ni propiciar impunidad, sino contribuir a la verdad, la no repetición y la reinserción social.

“Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no-repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, programas de formación y mecanismos de prevención comunitaria”, escribió Álvarez.

Expertos en justicia y seguridad advirtieron que esta iniciativa podría representar una estrategia judicial para obtener beneficios o intentar frenar el proceso de extradición que pesa sobre él, ya que las autoridades chilenas lo solicitan por múltiples delitos cometidos en ese país.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, brindó un contundente mensaje respecto al tema. El jefe de cartera aseguró que "no se permitirá que los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".

También dijo que “el país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, bajo el pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales busquen impunidad”.