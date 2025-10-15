CANAL RCN
Colombia

'Larry Changa' fue designado por el Tren de Aragua como vocero para dialogar con el Gobierno

El abogado del cabecilla del Tren de Aragua anunció la designación a través de un video compartido en X.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
11:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El abogado Gustavo Moreno, defensor de Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, aseguró a través de un video publicado en su cuenta de X que su cliente ha sido designado por el Tren de Aragua como vocero oficial para iniciar mesas de diálogo con el Gobierno Nacional.

Polémica estrategia con la que cabecillas del Tren de Aragua estarían evitando la extradición: ¿Paz total?
RELACIONADO

Polémica estrategia con la que cabecillas del Tren de Aragua estarían evitando la extradición: ¿Paz total?

La designación de 'Larry Changa' por el Tren de Aragua

Esto, en el marco de la Ley 2272 de 2022, que reglamenta la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Él, como fundador del Tren de Aragua, ha sido designado por esta organización con presencia transnacional en el hemisferio sur como vocero para instaurar mesas de diálogo dentro del marco de la ley”, afirmó Moreno.

El abogado enfatizó que estos espacios no buscan impunidad, sino abrir la posibilidad de un sometimiento a la justicia que incluya la participación de las víctimas.

“Estas mesas no implican impunidad; los silencios sí la favorecen y nos alejan de la paz”, añadió.

El anuncio se da luego de que ‘Larry Changa’, considerado uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, enviara desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido desde julio de 2024, una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al propio comisionado de paz.

¿Quién es 'Larry Changa'?

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total
RELACIONADO

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

En el documento, Álvarez manifestó su disposición de colaborar con el Estado, señalando que no busca evadir la justicia ni propiciar impunidad, sino contribuir a la verdad, la no repetición y la reinserción social.

“Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no-repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, programas de formación y mecanismos de prevención comunitaria”, escribió Álvarez.

Expertos en justicia y seguridad advirtieron que esta iniciativa podría representar una estrategia judicial para obtener beneficios o intentar frenar el proceso de extradición que pesa sobre él, ya que las autoridades chilenas lo solicitan por múltiples delitos cometidos en ese país.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, brindó un contundente mensaje respecto al tema. El jefe de cartera aseguró que "no se permitirá que los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".

También dijo que “el país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, bajo el pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales busquen impunidad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD

Temblor en Colombia

¡Tembló fuerte muy cerca de Colombia hoy 15 de octubre de 2025! Atento al reporte

Álvaro Uribe

Revelan la fecha en la que se realizará la lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Otras Noticias

Artistas

¡Cartel definido! Estos son los artistas que estarán en el Megaland Music Fest 2025

Ya se dieron a conocer los diez artistas de primer nivel que estarán en el Megaland Music Fest 2025. Descubra quiénes son.

Atlético Nacional

A Nacional le anularon el gol del año en el FPC: tremenda anotación de Andrés Sarmiento

Andrés Sarmiento marcó un gol de antología, pero se lo anularon por fuera de lugar. Vea la enorme anotación.

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios