Policía rescató a comerciante y su hija de seis años secuestrados en Bucaramanga

El comerciante Nicolás Andrés Amaya y su hija de seis años fueron rescatados sanos y salvos luego de haber sido secuestrados en Bucaramanga y llevados a una zona rural del municipio de Floridablanca, Santander, donde permanecieron varios días en cautiverio.

El secuestro ocurrió en la calle 45 del barrio Campo Hermoso, cuando ambos se dirigían hacia su vivienda. En ese momento, fueron interceptados por un grupo de delincuentes armados.

Gaula halló a las víctimas del secuestro en una finca

Durante el hecho, los captores permitieron que la esposa de Amaya quedara en libertad, pero posteriormente le exigieron joyas y objetos de valor por un monto aproximado de 500 millones de pesos a cambio de liberar a su esposo e hija.

La operación de rescate fue adelantada por unidades del Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió poner fin al secuestro y garantizar el retorno seguro de las víctimas a sus hogares.

“Fueron llevados contra su voluntad, un hombre y una niña, en un vehículo por tres sujetos que huyeron sin rumbo conocido. Gracias a la denuncia ciudadana llegamos hasta una finca en la parte alta de Ruitoque, donde en una vivienda estaban las dos víctimas”, dijo el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La Policía capturó en Bucaramanga a uno de los responsables del secuestro

Durante el operativo de rescate fue detenido un presunto integrante de un Grupo de Delincuencia Común Organizado, señalado de participar directamente en el secuestro del comerciante Nicolás Andrés Amaya y su hija.

De acuerdo con las autoridades, los responsables del rapto se hacían pasar por miembros de las extintas FARC con el objetivo de ejercer mayor presión sobre la familia y facilitar la exigencia del millonario pago por la liberación de las víctimas.

El capturado, quien ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad para que denuncie de forma inmediata cualquier caso de secuestro o extorsión, a través de la línea 165, como parte de la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’.