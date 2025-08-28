Ejército denunció asesinato de soldado y confirmó secuestro de más uniformados por las disidencias
La institución exigió respeto a la vida de cuatro militares, un policía y un civil retenidos por hombres de alias 'Mordisco'.
Noticias RCN
07:16 p. m.
Los hechos se agudizaron tras el comunicado de las disidencias de las Farc, en el que confirmaron la retención de varios uniformados y un civil.
Frente a esta declaración, el Ejército Nacional emitió una denuncia pública en la que no solo exige la liberación de sus hombres, sino que también revela el asesinato de un soldado en condiciones de indefensión.
La institución señaló directamente a los grupos bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que operan en Cauca y Nariño.
En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, el Ejército Nacional manifestó:
Exigimos la liberación de nuestros soldados de la Tercera División del Ejército Nacional que fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias ‘Mordisco’ que delinquen en los departamentos de #Cauca y #Nariño. Exigimos el respeto a su vida y su dignidad, son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde todos los rincones del país
La institución denunció además que el soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto fue asesinado.
Soldado fue asesinado mientras estaba de permiso en Huila
El militar había sido secuestrado cuando estaba de permiso visitando a su familia y luego fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Nátaga, Huila.
Según el comunicado, este crimen constituye un acto de lesa humanidad, pues el uniformado fue ejecutado en un estado de total indefensión.
El pronunciamiento se conoció horas después de que las disidencias anunciaran que mantienen en cautiverio a cuatro soldados, un policía y un civil al que llaman “paramilitar”.
En esa lista figuran los soldados Brayan Stiven y Jeison García, reportados como desaparecidos en Nariño; un militar identificado como Guachetá, retenido en Cauca; el soldado Quiguazú, quien finalmente fue encontrado muerto en Huila; y un nuevo caso reportado en Balboa, Cauca, donde fue secuestrado el soldado Buitrón.