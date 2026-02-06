Policía se pronuncia tras detención a cantante callejero en Suba: video es viral

En redes sociales, es viral un video en donde se evidencia un procedimiento policial que es catalogado por los internautas como un uso desmedido de la fuerza por parte de un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho se presentó en inmediaciones del centro comercial Parque La Colina en la localidad de Suba, donde un trabajador informal, quien se dedica a cantar acompañado de su mascota en la vía pública sostuvo una discusión con la Policía y luego fue sometido y detenido uno de los agentes.

Mientras seguían adelante con el procedimiento, se le escuchaba al joven gritar por ayuda, asegurando que lo querían robar. "Yo solo estoy trabajando con mi guitarra", dice antes de ser reducido. Este hecho generó indignación en la opinión pública.

Pronunciamiento de la Policía de Bogotá

El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Reacción y Control de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció luego de que el caso se volviera viral en plataformas digitales, señalando que el policía que quedó en el video tuvo que hacer uso de la fuerza proporcional.

Se solicitó a un ciudadano retirarse del sitio. Esta persona con actitud agresiva hace caso omiso a la recomendación de la Policía y debido al alto grado de exaltación, se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza.

El uniformado también señaló que al joven también le impusieron un comparendo por "irrespeto a la autoridad y desacatar las recomendaciones de los uniformados de retirarse de ese lugar", además de ser trasladado por protección.