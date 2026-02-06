El río Bogotá ya se puede recorrer: así funciona la experiencia

Durante décadas, el río Bogotá fue visto como uno de los mayores problemas ambientales de la capital. Sin embargo, hoy existe una experiencia que está cambiando esa imagen: cualquier grupo organizado puede recorrer parte de su cauce en barco y conocer de cerca cómo avanza la recuperación de este emblemático afluente.

La actividad es gratuita y está liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que busca acercar a los ciudadanos a un ecosistema que durante años permaneció alejado de la vida cotidiana de los bogotanos.

¿Cómo es navegar por el río Bogotá?

La experiencia comienza en el muelle del Puente de Guadua, sobre la calle 80, en el límite entre Bogotá y Cota. Desde allí parten embarcaciones que recorren un tramo de la cuenca media del río, una zona donde ya son visibles algunos de los avances ambientales impulsados en los últimos años.

Durante el trayecto, los visitantes pueden observar humedales, aves y especies vegetales propias de la sabana de Bogotá. También reciben explicaciones sobre el proceso de descontaminación del río y los proyectos que buscan devolverle parte de su equilibrio ecológico.

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes participan es descubrir que el río Bogotá no luce igual en todos sus tramos. En algunas zonas, los cambios han permitido el regreso de especies y una recuperación progresiva del paisaje.

¿Quiénes pueden participar en los recorridos?

La navegación está dirigida principalmente a instituciones educativas, organizaciones sociales, colectivos ambientales y grupos comunitarios interesados en temas de sostenibilidad.

Para solicitar un cupo es necesario enviar una petición al correo oficial de la CAR, sau@car.gov.co manifestando el interés en participar. Posteriormente, la entidad verifica la disponibilidad y entrega la información necesaria para programar la actividad.

El recorrido no tiene ningún costo para los asistentes y suele convertirse en una experiencia educativa para estudiantes, docentes y ciudadanos interesados en conocer otra cara del río.

Durante años, hablar del río Bogotá era hablar de contaminación. Por eso, la posibilidad de recorrerlo en embarcaciones se ha convertido en una forma de mostrar los avances logrados en materia ambiental y de generar conciencia sobre la importancia de proteger las fuentes hídricas.

La iniciativa también busca romper estigmas. Para muchos visitantes, navegar por el río representa descubrir un territorio que siempre estuvo ahí, pero que pocas veces había sido observado desde una perspectiva diferente.

Mientras continúan los esfuerzos para mejorar la calidad del agua, estos recorridos se han convertido en una oportunidad para que más ciudadanos conozcan de cerca uno de los proyectos ambientales más importantes de la región y entiendan por qué la recuperación del río Bogotá sigue siendo una tarea clave para el futuro de la sabana.