Estos son los números que llevarán los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial de 2026

A pocos días de que ruede el balón en la cita orbital más importante del planeta, la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico liderado por el argentino Néstor Lorenzo han hecho oficial la asignación de los dorsales que portarán los 26 futbolistas convocados para representar a la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

Bajo la estricta reglamentación de la FIFA, que exige una numeración consecutiva del 1 al 26 fija tanto en el pecho como en la espalda, el combinado patrio definió las piezas de identidad de sus guerreros.

La entrega de las camisetas disipó las pocas dudas que quedaban, confirmando el peso de los referentes y el lugar que ocuparán las nuevas caras en el esquema Tricolor.

Númeración que llevará Colombia en el Mundial de 2026

Como era de esperarse, los números más emblemáticos quedaron en manos de las máximas figuras del equipo. James Rodríguez portará con orgullo el histórico dorsal 10, asumiendo el rol de capitán y líder creativo del medio campo. Por su parte, el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz, lucirá su característico número 7, con el cual buscará desequilibrar a las defensas rivales en Norteamérica.

En la zona de ataque, la gran responsabilidad del gol reflejada en el número 9 ha sido otorgada a Jhon Córdoba, mientras que la emblemática camiseta 1 se mantiene bajo el resguardo del experimentado guardameta David Ospina, flanqueado por Camilo Vargas con la 12 y Álvaro Montero con la 24.

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo "Cucho" Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

¿Cuándo debutará la Selección Colombia en el Mundial de 2026?

La Selección Colombia hará su debut en el Mundial de 2026 el próximo miércoles 17 de junio de 2026.

El estreno de la "Tricolor" será ante la selección de Uzbekistán en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).