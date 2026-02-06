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En estado crítico uno de los seis niños heridos en ataque con dron en un parque de Suárez, Cauca

Las víctimas de este cruel atentado terrorista son seis menores entre los cinco y 12 años, además de un adulto mayor.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
06:41 p. m.
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Un nuevo episodio de violencia armada golpeó al departamento de Cauca cuando seis niños, entre cinco y 12 años, y un adulto de 55, resultaron heridos tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron en el corregimiento La Betulia, municipio de Suárez, en el noroccidente del departamento.

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El cruel ataque ocurrió en horas de la tarde del 1 de junio en el parque principal del corregimiento, donde los niños se encontraban jugando.

De acuerdo con las autoridades, los combates entre grupos ilegales que se desarrollaban en zona despoblada se trasladaron hasta el centro urbano, momento en el cual el artefacto explosivo impactó en la plaza principal.

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Carolina Camargo, secretaria de Salud de Cauca, informó sobre el estado de los heridos:

De estos seis menores de edad que están en unas edades entre los cinco y los 12 años, siendo tres hombres, tres niñas, uno se encuentra gravemente en la ciudad de Cali.

Tanto el niño como el adulto de 55 años fueron trasladados como urgencia vital a centros de cuarto nivel en Cali, presentando heridas en tórax, cabeza y extremidades que ponían en peligro inminente sus vidas.

Los otros niños permanecen en el hospital de cabecera municipal con heridas por esquirlas. Algunos ya recibieron el alta médica, mientras otros continúan bajo seguimiento, pero en condición estable.

Camargo explicó que "lo primero que se hace en estos casos es activar esa ruta de primeros auxilios psicológicos, tanto para la familia como para las personas que salen lesionadas.

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Advierten la gravedad de la violencia en Cauca

La funcionaria destacó la gravedad de la situación que vive el departamento: "Esta guerra que se vive en el departamento del Cauca, pues ninguno la hemos pedido". Camargo señaló que una de las principales consecuencias son las afectaciones psicológicas en los niños de las regiones donde el conflicto armado no permite vivir en paz.

Este ataque evidencia el uso de nuevas tecnologías en el conflicto armado que afecta al Cauca, donde los drones se suman a métodos tradicionales como las minas antipersonal, incrementando la vulnerabilidad de la población civil, especialmente de los menores de edad.

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