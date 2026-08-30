Policía se quedó dormido durante su turno en el CAI y se arropó con la bandera de Bogotá

El pasado 25 de agosto, se conoció la decisión que tomó el Juzgado Penal 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento con respecto a un uniformado que fue sorprendido mientras dormía durante el turno.

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El policía estaba adscrito a la localidad de Usme cuando ocurrió el inusual hecho, entre la noche del 6 y madrugada del 7 de noviembre de 2025. El patrullero se encontraba de turno en el CAI Porvenir.

Las pruebas que delataron al patrullero

De acuerdo con las investigaciones, a lo largo de la jornada, el uniformado se durmió en tres oportunidades, siendo la última a las 5:45 a. m., cuando faltaba poco para el cambio. Esta situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la estación.

La imagen más llamativa es que para taparse, utilizó la bandera de Bogotá y se arropó. Las pesquisas fueron adelantadas por la Fiscalía 2419 de Conocimiento Penal Militar y Policial.

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Al final, el patrullero aceptó el delito de abandono del puesto durante la audiencia de formulación de cargos. Acto seguido, lo condenaron a seis meses de prisión.

Capturaron a falso policía

Por medio de un operativo efectuado por la Policía en Bogotá, fue sorprendido un hombre que se hacía pasar como uniformado para delinquir en la localidad de Puente Aranda.

Los policías se percataron en los alrededores del CAI Santa Matilde de un vehículo de alta gama en el que estaba este hombre, quien tenía una actitud sospechosa. Cuando se acercaron, notaron que tenía una chaqueta de uso institucional y un revólver de calibre 32 con munición.