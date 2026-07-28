CANAL RCN
Colombia

Policías desaparecidos en El Tambo, Cauca, fueron encontrados por el GOES

El mayor y los tres patrulleros estuvieron más de 24 horas desaparecidos.

Foto: emisión de Noticias RCN
Foto: emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mayor de la Policía y los tres patrullero desaparecidos en el cerro de Santana, jurisdicción de El Tambo, Cauca, fueron encontrados por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Lo cuatro estuvieron más de 24 horas desaparecidos, tras iniciar el domingo, 26 de julio, en la mañana, la búsqueda de un dron extraviado en la zona, en la que delinquen integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con los rescatistas, los uniformados se encuentran descompensados y deshidratados; lo que requerirá su traslado a un centro médico, para recibir los cuidados y atención necesaria para su recuperación.

Policías que buscaban un dron extraviado en Cauca cumplen 24 horas desaparecidos
RELACIONADO

Policías que buscaban un dron extraviado en Cauca cumplen 24 horas desaparecidos

Los combates en la zona generaron una alerta de la Defensoría del Pueblo:

El mismo día en el que desaparecieron los cuatro uniformados, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la crisis humanitaria, que los constantes enfrentamientos entre la estructura Carlos Patiño y la Fuerza Pública generaron.

En un boletín, la entidad se refirió a la crítica situación que enfrenta la población civil en el corregimiento de Huisitó, en El Tambo, especialmente, los menores de edad que han quedado atrapados en medio de la guerra.

Los hechos de violencia registrados en la zona obligaron a la Defensoría a realizar “acciones de monitoreo y acompañamiento a la población afectada”, como los “doce niños y niñas, el rector y el cuerpo docente de la institución educativa que se encontraba” en una escuela de El Tambo, cuando un nuevo enfrentamiento puso en peligro su vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

“El presidente cometió una falta disciplinaria”: abogado habla sobre el caso de Angie Rodríguez

Asesinatos en Bogotá

"Tenía antecedentes": familia del joven asesinado por un presunto habitante de calle en Bogotá reveló detalles

Bogotá

Familia de conductor asesinado en Usaquén pide justicia: "No merecía morir así"

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Se va del Bayern Múnich? Aseguran que Luis Díaz ya habría tomado una DECISIÓN y esta sería

El Al-Hilal de Arabia Saudita tiene al extremo colombiano entre sus planes.

Ministerio de Transporte

Cómo hacer el traspaso legal de un vehículo vendido sin papeles: Requisitos y solución

La figura de traspaso a persona indeterminada dejó de funcionar en febrero de 2026.

Donald Trump

¿De qué hablarán Trump y Netanyahu en su primer encuentro desde que inició la guerra con Irán?

Cine

John Leguizamo, el colombiano que participó en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Valledupar

Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe