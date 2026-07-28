Policías desaparecidos en El Tambo, Cauca, fueron encontrados por el GOES

El mayor de la Policía y los tres patrullero desaparecidos en el cerro de Santana, jurisdicción de El Tambo, Cauca, fueron encontrados por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Lo cuatro estuvieron más de 24 horas desaparecidos, tras iniciar el domingo, 26 de julio, en la mañana, la búsqueda de un dron extraviado en la zona, en la que delinquen integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con los rescatistas, los uniformados se encuentran descompensados y deshidratados; lo que requerirá su traslado a un centro médico, para recibir los cuidados y atención necesaria para su recuperación.

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Los combates en la zona generaron una alerta de la Defensoría del Pueblo:

El mismo día en el que desaparecieron los cuatro uniformados, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la crisis humanitaria, que los constantes enfrentamientos entre la estructura Carlos Patiño y la Fuerza Pública generaron.

En un boletín, la entidad se refirió a la crítica situación que enfrenta la población civil en el corregimiento de Huisitó, en El Tambo, especialmente, los menores de edad que han quedado atrapados en medio de la guerra.

Los hechos de violencia registrados en la zona obligaron a la Defensoría a realizar “acciones de monitoreo y acompañamiento a la población afectada”, como los “doce niños y niñas, el rector y el cuerpo docente de la institución educativa que se encontraba” en una escuela de El Tambo, cuando un nuevo enfrentamiento puso en peligro su vida.