Policías le devolvieron los $5 millones que se le habían perdido a una mujer en Tunja

Un acto de honestidad policial en Tunja demostró que la vocación de servicio sigue siendo fundamental en el trabajo de los uniformados.

La patrullera Rosa Gómez y el intendente Jorge Núñez devolvieron cinco millones de pesos a una ciudadana que había extraviado el dinero tras ser intimidada en la calle.

González salió corriendo y perdió el dinero

La historia comenzó cuando Maribel González acudió a una entidad bancaria para retirar un préstamo destinado a pagar sus deudas. Rechazó el acompañamiento policial ofrecido por el banco porque no confiaba en los uniformados.

Sin embargo, al salir de la entidad, dos sujetos la intimidaron, lo que provocó que saliera corriendo, sin percatarse que en el trayecto había perdido los cinco millones de pesos.

Los policías Gómez y Núñez, mientras patrullaban la zona, notaron un movimiento inusual frente al banco. Varias personas se habían congregado alrededor del dinero caído y cada una afirmaba que era de su propiedad. Ambos intervinieron hasta dar con la verdadera dueña.

De no confiar en la Policía a volver a tener esperanza

En lugar de conformarse con las versiones de quienes reclamaban el dinero, tomaron la decisión de revisar las cámaras de seguridad del banco. Las grabaciones revelaron que el dinero pertenecía a González, a quien localizaron gracias a la comunicación que tuvieron con la gerencia del establecimiento bancario.

A partir de ese momento, iniciaron una búsqueda por toda la capital boyacense hasta lograr localizarla. Una vez que la encontraron, la citaron en el comando de Policía y le entregaron íntegramente el dinero.

Como respuesta, ella agradeció el gesto de los uniformados, quienes le devolvieron no solo el dinero, sino también la confianza en la institución policial. La mujer reconoció que este acto le devolvió la esperanza.

“Quiero hacerle entrega del dinero que se le perdió. Espero que siga confiando en la policía y queriendo a la institución. Quiero felicitar a la patrullera Rosa y al intendente Núñez”, estas fueron las palabras del comandante de la Policía de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus, al devolverle la alta suma.