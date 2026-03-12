VIDEO | Hombre opuso resistencia, forcejeó y evitó que ladrones lo robaran en Medellín

La acción coordinada entre la ciudadanía y autoridades permitió la captura inmediata de dos presuntos delincuentes que protagonizaron un hurto violento en las inmediaciones de la Terminal del Sur de Medellín.

El hecho registrado sobre las 5:00 p.m. del miércoles 11 de marzo concluyó con la recuperación de las pertenencias de la víctima junto al decomiso de un arma y una motocicleta.

Llamado de los presentes fue clave

Los dos ladrones interceptaron a un ciudadano en las afueras de la terminal de transporte. La víctima opuso resistencia y comenzó un forcejeo con los delincuentes, lo que generó una riña que llamó la atención de los presentes.

Los testigos reaccionaron y llamaron de inmediato a las autoridades, permitiendo que los uniformados acudieran en tiempo récord. Los ladrones intentaron escapar en moto, pero quedaron arrinconados.

En las imágenes del operativo se observa cómo la víctima del hurto participó en el sometimiento de uno de los capturados, quitándole la chaqueta y ayudando a desarmarlo.

Valiente policía sorprendió a dos ladrones

Este caso ocurrió un par de días después de otro robo frustrado en la capital antioqueña. La valiente acción de un policía, quien ya había culminado su turno, permitió sorprender a dos ladrones.

Dagoberto Ferrer protagonizó esta historia. Después de cumplir con su jornada en la tarde del martes 10 de marzo, el patrullero estaba devolviéndose en moto hacia su casa.

Sin embargo, en el camino se topó con un hombre que había sido robado y golpeado con arma blanca hace pocos segundos. El uniformado no dudó y emprendió la persecución, así tuviese que transitar en contravía.

Su valiente acción concluyó cerca de la estación Metro Poblado, donde sometió a los dos ladrones. Los obligó a soltar las pertenencias robadas y acostarse en el suelo. A los pocos minutos, llegó otro policía para ayudarlo.