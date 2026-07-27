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Fiscalía imputa a exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez por contrato de helicópteros

El ente acusador señala que el ex funcionario habría direccionado la contratación hacia una empresa norteamericana.

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
03:46 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa en el gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

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El proceso, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, habría sido direccionado por el exfuncionario hacia una empresa norteamericana que no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos.

Según la investigación, Suárez intervino en reuniones de estructuración para flexibilizar condiciones, mantuvo comunicación directa con contratistas y gestionó trámites ante la Aerocivil para agilizar la ejecución del contrato.

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Contrato bajo sospecha

Los elementos probatorios señalan que el exviceministro dispuso un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato, equivalente a 16,2 millones de dólares, pese a que solo se habían ejecutado actividades por 2,6 millones.

Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.

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Delitos imputados

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Suárez los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

El exfuncionario no aceptó los cargos, por lo que el caso continuará en etapa de juicio bajo los principios de presunción de inocencia establecidos en la Constitución.

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