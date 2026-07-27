Contraloría alerta por contratación de $4,55 billones tras Ley de Garantías

La Contraloría General de la República presentó un informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.

El análisis evidencia un incremento del 22,5 % en la contratación frente al mismo periodo de hace cuatro años, tras la suspensión de la restricción de la Ley de Garantías.

En total, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, de los cuales más de 11.000 corresponden a contratación directa en las últimas cuatro semanas. La entidad alertó sobre riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.

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Presiones fiscales y riesgos de sostenibilidad

El informe advierte que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.

En este contexto, la Contraloría enfatizó que toda decisión contractual debe estar respaldada por disponibilidad presupuestal y sostenibilidad fiscal, para evitar comprometer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación.

La entidad recordó que adoptar transferencias, asignaciones presupuestales o nuevos compromisos financieros sin fuentes ciertas de financiación profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno, incrementa las necesidades de endeudamiento y puede afectar el patrimonio público.

Función de Advertencia: siete factores de riesgo

La Contraloría activó la Función de Advertencia, mecanismo preventivo que busca evitar pérdidas de recursos públicos y responsabilidades fiscales.

El informe identifica siete factores de riesgo, entre ellos la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual.

La entidad subrayó que la gestión fiscal no se limita a ejecutar recursos, sino a garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible.

Por ello, la advertencia se dirige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ordenadores del gasto, instando a adoptar criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos.