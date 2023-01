“Por ahora es una posibilidad”: Gustavo Bolívar sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Como lo anticipó Noticias RCN, el ahora exsenador de la República, Gustavo Bolívar, presentó su renuncia al Congreso.

“Mediante la carta fechada el 31 de diciembre de 2022, el Doctor Gustavo Bolívar Moreno radicó renuncia a su investidura como Senador de la República, por el periodo constitucional 2022 – 2026, la cual tiene efectos a partir del día 31 de diciembre del año en curso”, se lee en el documento.

Con esta decisión, los rumores sobre la posible candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá crecieron, sin embargo, a través de sus redes sociales el exfuncionario explicó las que, según él, son las verdaderas motivaciones que lo llevaron a dejar de lado su labor en el legislativo.

“Abro los ojos y ya no soy senador. Fue una decisión difícil. Nostalgia por los compañeros que dejo y por las luchas que me falta dar, pero tenía que salvarme, herido no le sirvo a la Causa. Desde aquí seguiré al frente del Cañón: proponiendo, defendiendo a Petro, denunciando”, escribió en su cuenta de Twitter.

Bolívar argumentó que gracias a su renuncia podría dedicarse a otras actividades como escribir y publicar sus obras. También tendrá tiempo para su vida personal y ocio. “Podré publicar “Pacto de ballenas”; escribir “nido de ratas”, estudiar, viajar, hacer 2 series, rodar “Amor a Primera Línea”, compartir con mi familia, terminar mi proyecto en Girardot, ir al festival vallenato, al carnaval. En 5 años no fui a un bar, ni a fiestas”, afirmó.

Pese a que el exsenador se dedicará a sus proyectos propios, aseguró que no dejaría las obras sociales de las que está encargado, ni tampoco su intención de “cambio”. Señaló que este objetivo del Gobierno apenas comienza y estará terminado cuando “en alcaldías y gobernaciones haya personas honorables, que no roben, que no maten; cuando se concrete la paz y el cuidado de los recursos naturales sea religión. Cuando haya justicia social”.

Además de renunciar al Senado, Bolívar dejó el partido MAIS y anunció que pasará a formar parte de la Colombia Humana.

Es un hasta pronto porque no descansaré hasta ver a Gustavo Petro convertido en el mejor presidente de la historia.

¿Gustavo Bolívar se lanza o no a la Alcaldía de Bogotá?

La candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá ha sido todo un misterio, pero todo parece indicar que el exsenador le apostaría a intentarlo.

Como bien lo describe, por el momento, es una “posibilidad”, pues no asegura que no, pero tampoco dice que sí; sin embargo, su renuncia al Congreso podría verse como el primer paso, al menos legal, para poder llegar a la Administración Distrital.

“No la descarto ni asumo candidaturas aún porque ya vieron, tengo muchas cosas por hacer. Si resolviera ser candidato no sería un buen candidato porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir y porque exigiría de los bogotanos igual compromiso que el mío”, explicó.

Y aunque todavía no afirma su intención, si revela algunas de sus propuestas en caso de llegar a ser alcalde. “Armaría un equipo de expertos con Carlos Moreno a la cabeza. Un colombofrancés reconocido por la ONU como mejor urbanista del mundo. Hay que reordenar la ciudad, optimizar los recorridos de la gente para llegar al trabajo o al aula”.

Incluso Bolívar habló que cumplir los sueños frustrados de Gustavo Petro en su paso como mandatario de Bogotá. El exsenador afirmó que el presidente había dicho que se arrepentía de no haber puesto una sede de la Universidad Distrital en cada localidad de la ciudad. “Bueno, pues hay que cumplirle ese sueño. Una sede en cada localidad. Y esto está en sintonía con las tesis de Carlos: microciudades de 15 minutos”, concluyó.