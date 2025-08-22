Caleños hacen llamado urgente a donar sangre tras atentado en escuela de aviación

En su último informe del jueves 21 de agosto, el Puesto de Mando Unificado instalado en Cali para atender el atentado terrorista registrado en inmediaciones a la Escuela Militar de Aviación, reportó 76 heridos, cuatro de ellos en estado crítico y seis muertos.

En respuesta, el secretario de Salud, Germán Escobar Morales, informó que los heridos fueron direccionados a 10 centros hospitalarios: “Algunos de ellos tienen heridas que han requerido de manejo quirúrgico y hospitalización de alta complejidad”.

Y, como medida final, declaró la alerta naranja en hospitales de la capital vallecaucana: “Desde el momento cero, el equipo de respuesta en salud llegó al lugar, atendió a los heridos y los direccionó a los centros hospitalarios. Además, como Secretaría de Salud, hemos decidido elevar el nivel de alerta a alerta naranja en la red hospitalaria de Cali, tanto pública como privada. Seguiremos atentos y la red hospitalaria responderá con prontitud y eficiencia ante la grave situación”.

Caleños se unieron para donar sangre y minimizar la tragedia:

Muy temprano, este viernes 22 de agosto, varios caleños se acercaron al punto de donación de sangre dispuesto por la Alcaldía de Cali en el sector de Bulevar del Río, sobre la calle octava para donar sangre y minimizar la tragedia.

Así lo explicó el donante William Tamayo en diálogo con Noticias RCN: “Hay que tener algo fundamental en nuestras vidas y es el sentido de empatía. Ayer murieron personas, hermanos caleños, personas que quizás son de acá, pero los recibió esta ciudad”, William Tamayo, donante de sangre

Otro de los donantes, Ómar Rascán, hizo un llamado a los habitantes de la capital vallecaucana a sumarse a las donaciones para ayudar a los heridos: “Por favor, les pido a las personas que nos están escuchando que donemos sangre para las personas que se encuentran hospitalizadas por lo ocurrido ayer, tras la explosión de la bomba”.

La invitación es clara: “Vengan a donar, estamos en Bulevar del Río, aquí en la ciudad de Cali. Todo está completamente organizado, las personas son supremamente amables y el proceso dura de media hora a cuarenta minutos”, insistió la donante Daniela Camayo.

¿En qué horarios funcionará el puesto de donación instalado en Bulevar del Río?

Andrea Montaña, Coordinadora del Banco de Sangre HUV, explicó que el puesto estará abierto durante gran parte del fin de semana, esperando que la ola de solidaridad contagie a más caleños:

“En este momento estamos contando con toda la solidaridad de los Vallecaucana para atender la emergencia que estamos teniendo en nuestra ciudad, estamos aquí en el Bulevar del Río, desde las ocho de la mañana, hasta las cinco de la tarde, hoy viernes. Mañana sábado y el domingo también estaremos, los invitamos para que vengan y donen sangre”.