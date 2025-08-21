CANAL RCN
Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali

Un camión cargado con explosivos detonó en plena hora pico en la octava, una de las principales vías de Cali, dejando un aterrador saldo de muertos y heridos.

agosto 21 de 2025
07:57 p. m.
Un ‘camión bomba’ fue detonado en una de las vías más concurridas del oriente de Cali, a escasos metros de la Escuela Militar de Aviación de la ciudad. La explosión dejó el desgarrador saldo de seis muertos y 64 heridos, todos civiles que transitaban por la zona.

Detrás del punto de la explosión fue dejado un segundo vehículo cargado con tatucos que, afortunadamente, no detonó. Las autoridades lograron la intervención y evacuación de los cilindros bomba que ocasionarían una explosión simultánea.

Noticias RCN habló con varias personas afectadas, con testigos, familias de lesionados, cuyos testimonios son devastadores.

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos
VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos

Testigos relatan cómo vivieron el horror del terrorismo en Cali

La tarde de este 21 de agosto, en el barrio La Base, se convirtió en una tragedia en segundos.

“Estábamos en la oficina cuando se escuchó la explosión y todos quedamos tirados, como pudimos salimos. Recuerdo que vi de frente un camión”, dijo uno de los testigos.

Trabajadores, comerciantes y transeúntes quedaron a merced de los violentos. Así lo indicó otra persona que estuvo cara a cara con la muerte:

Yo escuché todo y vi un turbo blanco grande. Pude ver unas 7 u 8 personas civiles, yo vivo aquí cerca en la base aérea, me acerqué y vi varios muertos.

Mindefensa atribuye responsabilidad a disidencias de 'Iván Mordisco' por el atentado en Cali
Mindefensa atribuye responsabilidad a disidencias de 'Iván Mordisco' por el atentado en Cali

Así vivieron militares de la Escuela de Aviación el atentado

José Ignacio Quintana, padre de uno de los militares de la Fuerza Aérea que se encontraba en la base, muy cerca de donde ocurrió el atentado no supo nada de su hijo por varios minutos. Con angustia relató el único contacto que pudo tener con él.

Él me contó que uno de los cilindros cayó donde él estaba, no pudimos hablar más. La señal estaba inhibida allá adentro.

También le hizo un llamado desesperado al gobierno: "Le pido al gobierno central que este derrame de sangre se acabe”.

Militarizan Cali tras atentado con explosivos que deja seis muertos y más de 60 heridos
Militarizan Cali tras atentado con explosivos que deja seis muertos y más de 60 heridos

