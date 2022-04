Cerca de 170 familias llegaron a Buenaventura huyendo de los combates entre grupos armados

En las últimas horas, cerca de 170 familias llegaron hasta Buenaventura huyendo de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, y aunque la comunidad les ha prestado ayuda, las autoridades aseguraron que no dan abasto.

“Que estemos unidos y que mantengamos la fe, que con la ayuda de Dios pronto estamos con la comunidad”, señaló Rubén Darío González, líder de la comunidad de San Isidro.

Es la fe la que no se pierde pese a haber dejado sus casas y migrar hacia el casco urbano de Buenaventura. Según información, cerca de 200 personas han llegado desplazadas por culpa de la violencia.

“La gran preocupación que tenemos acá en el Distrito, es que no hay albergues para ellos, para todas estas personas. Estamos gestionando, pero todavía no encontramos sitios adecuados en nuestro distrito, no están preparados”, agregó el monseñor Rubén Darío Jaramillo, arzobispo de Buenaventura.

Alrededor de 169 familias tuvieron que dejarlo todo y huir de veredas como San Isidro, La Esperanza, El Bajo Calima, debido al enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo.

Se espera que otras 140 familias lleguen al puerto en los próximos días.

“Ahí en esa zona se están dando enfrentamientos armados, la población está muy temerosa y por lo tanto han decidido desplazarse para proteger sus vidas”, añadió el monseñor.

Desde la Defensoría del Pueblo, rechazaron estos enfrentamientos y pidieron respetar la vida de la población.

Terror en Chocó por grupos armados

El departamento del Chocó también se enfrenta a una difícil situación de orden público y confinamiento por la presencia del ELN.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los municipios más críticos son Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Carmen del Darién, Río Sucio, Bahía Solano, Juradó, Nuquí, Alto Baudó, Medio Baudó, bajo Baudó y Medio San Juan.

