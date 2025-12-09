Madres y cuidadores de pacientes de la Nueva EPS están en huelga de hambre por falta de citas y medicamentos

Madres y cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo de la Nueva EPS se declararon en huelga de hambre en Cali, Valle del Cauca, para exigir la asignación de citas y la entrega de medicamentos que, según dicen, han presentado retrasos, desde que la entidad fue intervenida.

El plantón fue instalado, hace 96 horas, frente a la sede administrativa de la Nueva EPS y la Superintendencia de Salud de Cali, argumentando que se ha suspendido el convenio con varias clínicas de tercer y cuarto nivel en las que, incluso, pacientes oncológicos recibían tratamiento.

En respuesta, el día de ayer, se adelantó una mesa técnica a la que asistieron delegados regionales de la Nueva EPS y de la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se lograron acuerdos parciales, pero las madres y cuidadores insisten en que no levantarán la protesta hasta tener una solución definitiva.

¿Qué dicen los manifestantes?

Leidy Franco, mamá de uno de los pacientes afectados denunció que, aunque, su hijo “viene siendo atendido integralmente en la Fundación Valle de Lily por su enfermedad huérfana, la semana pasada le cancelaron la aplicación de la inmunoglobulina por falta de pago de la Nueva EPS”.

Pero eso no es todo, Sandra Isabel Martínez, delegada de usuarios de la Nueva EPS, insiste en que “desde el inició de la intervención a la Nueva EPS, la situación se ha vuelto más complicada para los pacientes y el tema no afecta solamente al Valle del Cauca, es en todo el país”.

Deudas billonarias de la Nueva EPS tienen en la cuerda floja a los pacientes de alto costo

En los últimos días, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que advierte sobre las deudas billonarias de la Nueva EPS, con las IPS privadas que ofrecen tratamiento a los pacientes con enfermedades de alto costo.

Así lo dio a conocer Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo: “Las cifras que reveló el informe de la contraloría son muy preocupantes y ratifican la crisis humanitaria que viven los pacientes de la Nueva EPS por el no pago a IPS privadas que atienden patologías de alto costo y ofrecen interconsultas con especialistas, pero, en este momento, están cerrando sus servicios, no están entregando medicamentos y registran una alta rotación de ejecutivos de primer nivel y la matazón de trabajadores”.

Y advirtió que el que clínicas y hospitales puedan dejar de prestar sus servicios a los pacientes de la Nueva EPS, “indudablemente, es una gran preocupación, sumado a la declaratoria del ministro de Salud, en la que informaba que se dio prioridad al pago de la red pública, porque la atención de la Nueva EPS en un 70% u 80% se hace en el sector privado, donde se atienden todas las patologías especiales y se realizan las interconsultas y las cirugías”.