Por octavo año consecutivo, el aeropuerto El Dorado es elegido como el mejor de Sudamérica

Por octava vez y quinto año consecutivo, el Aeropuerto Internacional El Dorado fue catalogado por la organización internacional Skytrax como el mejor aeropuerto de Sudamérica.

La terminal aérea de Bogotá habría obtenido resultados destacables en criterios como la satisfacción de sus viajeros y experiencia de viaje, según las encuestas realizadas a millones de personas sobre 520 aeropuertos en todo el mundo. En palabras de Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT):

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“Este reconocimiento reafirma su excelencia y el papel de Bogotá como una ciudad que se abre al mundo. Hoy somos un hub clave en la región: El Dorado moviliza más de 45 millones de pasajeros al año, impulsando una conectividad en constante crecimiento”.

La organización Skytrax evalúa el desempeño de 525 compañías aéreas y 550 aeropuertos en todo el mundo. Su reconocimiento a la terminal aérea de Bogotá “destaca el papel estratégico del Aeropuerto Internacional El Dorado en el desarrollo económico y social de la ciudad y la región”.

2025: un año de reconocimientos para el Aeropuerto Internacional El Dorado

También durante el 2025 el Aeropuerto Internacional El Dorado recibió el Premio Platino de Cirium, “que destaca su impacto positivo en los pasajeros, su excelencia operativa y su crecimiento” y el Sello Blue Dot de la OCDE “por su infraestructura sostenible y su trabajo social con las comunidades vecinas”.

Además, fue reconocido como el aeropuerto número uno de América Latina y el Caribe y líder en Sudamérica por el informe Airport Council International (ACI-LAC) y los World Travel Awards, respectivamente.

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Sin embargo, el último año, la terminal no ha estado exenta de polémicas. En julio de 2025 se conoció que un adolescente de 18 años estuvo a cargo, durante algunos minutos, del control de tráfico aéreo.

Y en febrero y marzo de 2026 se registraron dos inconvenientes con helicópteros militares que invadieron las pistas de El Dorado. Según el coronel Álvaro Alejandro Bello, director de investigación de accidentes: “No hay espacio para poder afirmar que no hubiera habido un conflicto”.