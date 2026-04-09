Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdos con autoridades

Tras dos jornadas de protestas que afectaron la movilidad en el occidente de Bogotá, especialmente en los accesos al aeropuerto El Dorado, los taxistas anunciaron el levantamiento del paro luego de alcanzar acuerdos en una mesa de diálogo.

Durante el segundo día de manifestaciones, se registraron bloqueos intermitentes en la calle 26 y presencia constante de conductores en inmediaciones de la terminal aérea, lo que generó complicaciones para viajeros y dificultades en el servicio de transporte. Las autoridades, por su parte, reforzaron la seguridad para evitar nuevas interrupciones en la operación del aeropuerto.

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Acuerdos clave para levantar la protesta

El gremio de taxistas, especialmente aquellos vinculados a la operación en El Dorado, logró varios compromisos tras las conversaciones con autoridades y representantes del sector. Entre los puntos más relevantes están:

La suspensión del plan piloto que generaba inconformidad entre los conductores. Revisión de las condiciones de permanencia de los vehículos en la operación aeroportuaria. Mayor control y organización en la prestación del servicio dentro del aeropuerto. Apoyo para la impugnación de comparendos impuestos durante la protesta. Además, se acordó trasladar varios temas a mesas de negociación con entidades como OPAIN y la Secretaría de Movilidad.

El aeropuerto, epicentro de la protesta

El paro tuvo como principal escenario el aeropuerto El Dorado, un punto estratégico para el gremio por el volumen de pasajeros que moviliza diariamente. Las inconformidades se centraban en cambios en la operación del servicio, especialmente frente a la participación de vehículos de transporte especial y decisiones relacionadas con la empresa Taxi Imperial.

También se sumaron reclamos por la competencia de plataformas digitales, condiciones laborales y declaraciones del Distrito sobre antecedentes en el gremio.

Se normaliza la operación

Con el levantamiento del paro, se espera la normalización progresiva del servicio de taxis en la terminal aérea y la recuperación de la movilidad en los accesos al aeropuerto.

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Las autoridades mantienen monitoreo en la zona mientras se implementan los acuerdos, en medio del llamado a evitar nuevas afectaciones a los usuarios y a garantizar la continuidad del servicio.