Joven fue asesinado por un habitante de calle a las afueras de una estación de Transmilenio: esto se sabe

La tarde del sábado 25 de julio, una familia quedó de luto luego de que un joven de apenas 21 años fuera víctima de un violento ataque en inmediaciones de la estación Héroes de Transmilenio, en Bogotá.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:50 de la tarde, en una zona verde ubicada junto a la Autopista Norte, donde hay varios cambuches.

Según la información conocida, el joven habría sido abordado en medio de un presunto atraco y atacado con un arma cortopunzante. Las heridas que recibió fueron de tal gravedad que perdió la vida.

Joven fue asesinado a las afueras de la estación de Transmilenio Héroes

De acuerdo con la información entregada sobre el caso, el joven se encontraba en los alrededores de la estación cuando, al parecer, fue abordado por un hombre señalado como habitante de calle.

En medio del presunto intento de hurto, el agresor habría utilizado un arma blanca y le ocasionó varias lesiones. El joven, de 21 años, quedó gravemente herido.

En ese momento, las personas que se encontraban en el sector se percataron de lo ocurrido y reaccionaron rápidamente, pero el joven murió.

Capturaron al presunto habitante de calle que asesinó a un joven afuera de una estación de Transmilenio

Después del ataque, varios ciudadanos salieron detrás del hombre señalado de cometer la agresión. La persecución permitió ubicarlo a pocos metros del lugar de los hechos.

La Policía también llegó rápidamente a la zona y logró materializar la captura del sospechoso. Esto dijo el comandante de la Policía de Barrios Unidos, Fabián Beltrán: