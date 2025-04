¿Por qué Buenaventura se encuentra sumida en una dura crisis de seguridad?

Buenaventura se encuentra sumida en una nueva oleada de violencia debido a enfrentamientos entre las bandas criminales como los Shottas y los Espartanos. Allí, la situación ha provocado que se imponga un toque de queda implícito en la población del puerto más importante del país.

Además, cifras como el 60% de inseguridad alimentaria generan preguntas alrededor de qué sucede en la ciudad que recibe el 44% de las rentas por comercio exterior en Colombia.

¿Por qué Buenaventura, siendo el puerto más grande del país, se encuentra en una crisis de orden público?

La abogada penalista Ángela Bernal explica que el contrasentido de Buenaventura radica en que "el puerto más importante del país se presta para actividades legales e ilegales".

La falta de presencia estatal ha permitido que desde los años 90, diversos grupos armados ilegales hayan controlado la zona y a la guerra se añada el papel de las actuales estructuras delincuenciales urbanas.

La situación actual es el resultado de la ruptura de una tregua de 18 meses entre dos bandas criminales. Esto ha desatado una nueva ola de violencia que afecta directamente a los jóvenes, quienes son utilizados como informantes por estos grupos, poniéndolos en alto riesgo.

Por otro lado, Juana Afanador, destaca que la situación en Buenaventura también se puede explicar debido a la lejanía con el centro del país.

"Buenaventura es el monumento a la desigualdad en Colombia", señala Juana.

Además, insiste en que el conflicto se ha concentrado en las zonas más periféricas y pobres del país donde la presencia del Estado se limita a la militar y hay un fuerte vacío de oportunidades educativas, deportivas y culturales.

¿Qué ha pasado con la paz total en Buenaventura?

Julio César Iglesias señala que la crisis de violencia en Buenaventura es alarmante pues en solo tres meses del año se han registrado 50 homicidios, una cifra que supera la de países enteros en Europa en un año completo.

Por ello, para Iglesias, esta situación evidencia el fracaso de las políticas gubernamentales como Jóvenes en Paz y el enfoque de la paz total.

“Fue el lanzamiento de la política de jóvenes en paz, pagar para no matar, como lo dijo textualmente el presidente y adicionalmente [Buenaventura] fue presentado como el laboratorio de la paz total, el primer gran laboratorio de la paz total. Pues ninguno de estos dos abordajes ha funcionado”, señaló Iglesias.

De acuerdo con Iglesias, este fracaso se da debido a que el gobierno está enfocándose en los puntos equivocados para solucionar la crisis de seguridad en Buenaventura.

“Este fracaso de las políticas de paz o de solución de la violencia del gobierno tienen que ver con un enfoque que no es adecuado, que no corresponde a la realidad y es la noción de que el origen y las causas materiales de la violencia tienen que ver con la pobreza o con la desigualdad. Eso no es cierto, con lo que tiene que ver es que Buenaventura es un centro de tráfico de cocaína y ahí se concentran esas acciones violentas”, señala el analista.