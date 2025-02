El 84% de los delincuentes capturados en Barranquilla quedan en libertad: esta es la razón

Las autoridades en Barranquilla han intensificado sus operativos contra la delincuencia, logrando en los dos primeros meses del año un total de 1.500 capturas.

Sin embargo, 1.230 de los detenidos ya están en libertad, lo que significa que el 84% de los capturados no permanecen tras las rejas, generando preocupación entre la ciudadanía y las mismas autoridades.

¿Por qué dejan libres a los delincuentes en Barranquilla?

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, confirmó que, aunque los operativos han sido efectivos, la mayoría de los detenidos recupera la libertad por diferentes razones, entre ellas decisiones judiciales que no permiten mantenerlos tras las rejas.

Con relación a las capturas que se han realizado, aproximadamente el 84% de estas personas han sido puestas en libertad.

¿Quiénes son los capturados y por qué delitos fueron detenidos?

De acuerdo con el balance presentado por el general Edwin Urrego, de las 1.500 capturas registradas, 1.000 ocurrieron en Barranquilla y las restantes en su área metropolitana.

Los delitos por los que fueron detenidos estos individuos incluyen:

436 capturas por tráfico de drogas.

355 capturas por porte ilegal de armas de fuego.

280 capturas por hurto.

36 capturas por homicidio.

31 capturas por extorsión.

362 capturas por otros delitos.

Otro dato es la reincidencia delictiva en la ciudad, pues las autoridades advirtieron que hay individuos que han sido capturados varias veces por los mismos delitos, sin que se logre una sanción efectiva que impida que vuelvan a cometer crímenes.

Hacinamiento extremo: los que sí quedan presos enfrentan condiciones inhumanas

Mientras la gran mayoría de los capturados terminan en libertad, los 270 que sí recibieron medida intramural enfrentan una situación crítica, pues la falta de cupos en los centros penitenciarios ha provocado un hacinamiento en las estaciones de Policía.

El general Edwin Urrego reconoció que el problema se ha agravado y que las instalaciones destinadas a la detención están superando el 300% de su capacidad, lo que obliga a los privados de la libertad a dormir de pie o en hamacas improvisadas, debido a la falta de espacio.

El hacinamiento en las instalaciones judiciales supera el 300%.

Las condiciones inhumanas en las estaciones de Policía han sido denunciadas en múltiples ocasiones, pero hasta el momento no se han adoptado soluciones estructurales para descongestionar estos lugares.

Autoridades anuncian 44 operativos, pero ¿son suficientes?

Pese a las dificultades en la lucha contra el crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que para lo que resta del año se tienen programados 44 operativos con el fin de combatir las estructuras criminales dedicadas a la venta de drogas, la extorsión y los homicidios en la ciudad y su área metropolitana.

No obstante, las capturas por sí solas no parecen ser la solución si no van acompañadas de medidas judiciales más estrictas que impidan que los detenidos sean liberados en cuestión de horas o días.