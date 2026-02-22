Menores caminaron durante ocho días en las montañas entre el Valle y Cauca para escapar de las disidencias

Las autoridades están tras la pista de un centro clandestino de entrenamiento para menores de edad reclutados de manera forzosa, en zona rural del municipio de Jamundí, en límites entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Todo apunta a que es alias Marlon, de las disidencias de las Farc, quien estaría detrás de la mayoría de los reclutamientos registrados en zonas vulnerables de Cali, Jamundí y otros municipios de ambos departamentos.

Precisamente, cuatro menores de entre los 14 y los 17 años, que fueron secuestrados hace unos meses, caminaron durante ocho días en las montañas del sector de El Naya para escapar de las disidencias en los últimos días.

RELACIONADO Alerta por reclutamiento de jóvenes en Bogotá durante el regreso a clases en universidades

¿Qué se sabe sobre el rescate de los cuatro menores en límites entre Cauca y Valle del Cauca?

Tras caminar a la deriva durante poco más de una semana, los cuatro menores fueron rescatados al llegar al sector de Puente Valencia, en el municipio de Jamundí.

Según el brigadier general Javier Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, “ellos venían en buen estado de salud; sin embargo”, fueron puestos “a disposición del Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia”.

Tres de ellos vivían en Cali y el cuarto integraba una comunidad indígena en el departamento del Cauca hasta el momento en el que fueron reclutados, encendiendo una alerta en la región.

Y es que, según Africano, “esta estructura no limita región para el reclutamiento de menores. Recluta niños en el Cauca, recluta niños en el sector de El Naya y en el Valle del Cauca”.

Menores reclutados en Cali serían llevados al Cauca:

También, a mediados de febrero (2026), fueron rescatadas otras dos menores que fueron reclutadas en Cali y, posteriormente, llevadas al Cauca. Una situación que se repite en otros casos de reclutamiento en el Valle del Cauca.

Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, es preocupante “la instrumentalización del territorio y la manera en la que se está matando a los menores de edad en los diferentes lugares del departamento del Valle del Cauca, especialmente en lo que concierne a Cali”.