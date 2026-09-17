Este barrio de Bogotá está entre los más cool del mundo

Chapinero Alto fue elegido por Time Out como el séptimo barrio más cool del mundo en 2026, gracias a su oferta gastronómica, escena creativa, diversidad y particular paisaje urbano en Bogotá.

Bogotá volvió a aparecer en el radar internacional del turismo y la cultura urbana. Esta vez fue Chapinero Alto el protagonista, al ubicarse en el séptimo puesto del listado de los 40 barrios más cool del mundo elaborado por Time Out para 2026.

La publicación reúne sectores de distintas ciudades seleccionados por la red global de expertos y editores de la revista. Para definir el listado se tuvieron en cuenta aspectos como gastronomía, vida nocturna, cultura, negocios independientes, habitabilidad y comunidad.

En el caso bogotano, la reseña estuvo a cargo de la periodista Anastasia Moloney, quien destacó el carácter residencial de Chapinero Alto y su ubicación entre las calles de la ciudad y el paisaje de los Cerros Orientales.

¿Por qué Chapinero Alto entró al top de los barrios más cool?

Para Time Out, uno de los principales atractivos está en la combinación de una atmósfera tranquila con una oferta gastronómica y creativa que continúa creciendo.

El sector reúne restaurantes, cafés, terrazas, tiendas independientes, librerías y espacios dedicados al arte. La publicación también destaca la diversidad de quienes habitan y frecuentan la zona, incluidos artistas, estudiantes, expatriados y nómadas digitales.

Otro elemento que llamó la atención fue su arquitectura. En pocas cuadras conviven antiguas construcciones de ladrillo, viviendas de décadas pasadas y modernos apartamentos tipo loft, creando un paisaje urbano diverso.

¿Qué recomienda Time Out para visitar en Chapinero Alto?

La revista incluso diseñó una ruta para recorrer el barrio durante un día. La propuesta comienza con un café colombiano o un chai en Diosa Café y continúa con galerías de arte, tiendas de ropa, chocolaterías y espacios gastronómicos.

Entre las paradas mencionadas aparecen Mmaison Galeria, Atiko y Metkalu, además de un recorrido por los alrededores de la Universidad de La Salle.

Para cerrar la jornada, Time Out propone disfrutar del atardecer desde el sector y terminar con un cóctel en Franc.

Chapinero Alto quedó por encima de barrios de ciudades como Tokio, Roma y Nueva York. El primer lugar fue para Jongno 3-ga, en Seúl, seguido por L’Ocean District, en Rabat, y Neos Kosmos, en Atenas.

Por el lado de América Latina, destacan cinco además de Chapinero Alto, en Bogotá. Los otros cuatros son: Laranjeiras, en Río de Janeiro (Brasil); Chacagiales, en Buenos Aires (Argentina); República, en São Paulo (Brasil); y el Centro Histórico de Lima (Perú).