Víctimas denuncian caos, posible corrupción y abandono en la Unidad para las Víctimas: ¿qué está pasando?

La Unidad para las Víctimas atraviesa un momento de profunda incertidumbre que tiene en alerta a organizaciones, fundaciones y colectivos de víctimas en todo el país.

La preocupación principal gira alrededor de la continuidad en la atención, un servicio del que dependen miles de personas afectadas por el conflicto armado.

En los últimos meses, la entidad ha tenido cambios constantes en su dirección, situación que ha generado desorden administrativo y temor entre quienes reciben atención. De hecho, la Presidencia de la República se encuentra analizando actualmente al nuevo director designado, mientras crece la inconformidad entre las víctimas y quienes las representan.

¿Qué está pasando con la Unidad para las Víctimas?

La Defensoría del Pueblo envió un contundente mensaje: las víctimas no pueden ser dejadas sin atención.

El organismo de control advirtió que la situación que atraviesa la Unidad para las Víctimas pone en riesgo la estabilidad de una entidad que acoge a cerca del 20% de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Según la Defensoría, existen denuncias de posible corrupción, así como un escenario de inestabilidad administrativa que resulta altamente perjudicial para una institución cuya función es atender una crisis humanitaria de gran magnitud.

El ente de control reveló que entre 2022 y 2026 la Presidencia ha designado cinco directores, entre nombramientos en propiedad y encargos, una rotación que ha debilitado seriamente la gestión.

A este panorama se suma un aumento atípico de contratos, presiones políticas, la cercanía del inicio de la ley de garantías y la reciente salida del director, quien fue declarado insubsistente. Este conjunto de factores ha alimentado el temor de que los procesos internos se vean afectados y que los recursos destinados a las víctimas puedan quedar en entredicho.

Defensoría del Pueblo exigió al presidente atención inmediata a la Unidad para las Víctimas

Desde distintos sectores, las organizaciones de víctimas han manifestado que se sienten asustadas ante la posibilidad de que la atención se frene o se vea interrumpida.

Por esta razón, varias fundaciones y colectivos han comenzado a organizarse y prepararse para expresar públicamente su inconformidad frente a lo que consideran un manejo errático de la entidad.

La crítica es directa: para algunos denunciantes, este gobierno se olvidó de las víctimas y las abandonó a su suerte, una percepción que, aseguran, se refleja en la manera como se ha venido administrando la Unidad para las Víctimas.

Ante este escenario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió de forma expresa al presidente Gustavo Petro garantizar que la dirección de la entidad quede en manos de una persona idónea y adecuada, capaz de ofrecer estabilidad y responder a la complejidad de la labor que se realiza. Además, solicitó que se protejan los recursos para que no terminen desviados en sacos de corrupción.

La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado delicada para la atención de la crisis humanitaria que vivimos.

Finalmente, la Defensoría insistió en que la falta de continuidad en la dirección, sumada a las denuncias y tensiones internas, puede traducirse en un impacto sobre las víctimas.